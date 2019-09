Di Battista | Ecco perchè non dovete fidarvi del PD

Fonte : blogo

(Di giovedì 19 settembre 2019) Alessandro Dinon ha alcun ruolo ufficiale nel Movimento 5 Stelle né nel nuovo esecutivo di Giuseppe Conte, ma continua a far parte dello stato maggiore di M5S anche se almeno pubblicamente il suo contributo recente si limita a sfoghi sul proprio profilo Facebook.Oggi Diha deciso di prendersela col Partito Democratico, al governo da poche settimane proprio insieme al Movimento 5 Stelle. Col solito tono di chi ha vissuto più di altri e di chi sa cose che il resto del Mondo non ha ancora scoperto, l'ex deputato pentastellato vuole rendere partecipi tutti del propri pensiero. E non a caso il post è intitolato proprio "Quel che penso".Il lungo sfogo si apre proprio con la contrarietà di Dial governo col Partito Democratico:Il PD è un partito “globalista”, liberista, colluso con la grande imprenditoria marcia di questo Paese, responsabile (paradossalmente più ...

