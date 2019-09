Regione Sicilia | CDP e Terna | sottoscritto un accordo di programma per favorire la

Sicilia : Musumeci - 'gestione sana finanze Regione - inversione di tendenza' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "C'e' una gestione sana della finanza della Regione che ha mostrato una inversione di tendenza rispetto agli ultimi esercizi. Tre agenzie di rating - Standard and Poor's, Fitch e Moody's - hanno attestato la regolarità della gestione finanziaria del governo Musumeci":

Sicilia : ragioniere Regione - ‘in cassa nessun euro per nuove spese’ : Palermo, 18 set. (Adnkronos) – “La Regione ha un bilancio di spesa corrente e di quasi 15 miliardi. Non ha soldi per fare nuove leggi di spesa ma abbiamo in cassa i soldi per pagare tutto quello che abbiamo previsto”. Così il ragioniere generale della Regione Siciliana Giovanni Bologna, durante la conferenza stampa convocata a Palazzo d’Orleans dal presidente Nello Musumeci, ha risposto alle domande dei giornalisti ...

Sicilia : Musumeci - ‘su conti Regione terrorismo psicologico’ : Palermo, 18 set. (Adnkronos) – “Questa conferenza stampa non era prevista ma ho letto notizie improntate al terrorismo psicologico e mi sono preoccupato. Credo che la politica debba essere improntata a un grande senso di responsabilità”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante una conferenza stampa sui conti della Regione convocata a Palazzo d’Orleans. Ieri, durante la seduta ...

Sicilia : situazione finanziaria Regione - Musumeci incontra la stampa : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Incontro con la stampa domani, mercoledì 17 settembre, del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dell’assessore all’Economia Gaetano Armao. Il governo illustrerà la situazione finanziaria della Regione dopo che oggi ha comunicato all’Ars la mancanza di copertura finanziaria per una legge di spesa. L’appuntamento è alle 11 a Palazzo d’Orleans.L'articolo ...

Sicilia : Lo Curto (Udc) - ‘da governo Musumeci esame serio conti Regione’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Pieno rispetto per l’analisi preventiva avviata dal governo Musumeci sui conti e grande attenzione alla pesante eredità che ci ha lasciato il governo Crocetta. Dispiacciono non poco le affermazioni di Luca Sammartino, deputato di grande esperienza, al quale non possono sfuggire i disastri creati proprio da quel governo che rappresentava, seppur in modo critico, la sua parte politica”. ...

Sicilia : Regione stanzia 1 - 5 mln per messa in sicurezza Sp 40 : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Due tratti della strada provinciale 40, ricadenti nei territori di Carini e di Montelepre, nel palermitano, saranno presto messi in sicurezza. Più volte la strada, che porta anche al Comune di Giardinello, è stata chiusa per la caduta di massi. Ora l'Ufficio contro il

Sicilia - torna la maxi mancia della Regione : 29 milioni di euro a teatri - sagre e musei del vino. Micciché : “Legge da approvare anche di notte” : La chiamavano “Tabella H”. Un elenco di finanziamenti, contributi e prebende concessi a pioggia, in occasione delle leggi Finanziarie in Sicilia. Formalmente eliminata, a poco a poco è tornata, facendo capolino anche nell’ultimo disegno di legge affrontato dall’Assemblea regionale: un collegato alla legge di stabilità che destina soldi un po’ per tutto: gare automobilistiche e teatri, nuovi musei e istituti religiosi. Una legge da 29 milioni che ...

Commercio : ok Regione Sicilia a corsi a distanza (2) : (AdnKronos) - Il decreto n. 581 del 16 dicembre 2014, che regola l’organizzazione dei corsi abilitanti in Sicilia, non prevedeva infatti lo svolgimento della formazione a distanza o online, cosa che invece è possibile nelle altre regioni. Attualmente i soggetti riconosciuti dall’assessorato delle At

Commercio : ok Regione Sicilia a corsi a distanza : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - I corsi professionali abilitanti all’esercizio del Commercio nel settore alimentare e allo svolgimento dell’attività di rappresentante di Commercio e di agente di affari in mediazione, svolti in altre Regioni in modalità Fad (formazione a distanza) saranno riconosciuti

Sicilia : innovazione tecnologica - da Regione 9mln per 20 aziende (2) : (AdnKronos) - L’obiettivo del bando era quello di finanziare progetti, realizzati in partenariato tra imprese, per il rafforzamento della loro capacità innovativa, con particolare riferimento all’avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione e di quelli organizzativi. Particolare a