Nuoto | Stefano Morini | “Più allenamenti e meno gare verso Tokyo 2020 Sun Yang? Penso a

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : oro per Stefano Raimondi - Carlotta Gilli d’argento : Si chiude con un bottino di un oro, tre argenti e tre bronzi per l’Italia la sesta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. Nei 100 rana SB9 maschili arriva l’oro di Stefano Raimondi , primo in 1’05″58, davanti al canadese James Leroux, al record panamericano con 1’08″56, mentre è terzo il russo Dmitrii Bartasinskii in ...

Nuoto - Campionati Italiani Estivi Assoluti e di Categoria 2019. Simona Quadarella big nei 400 stile. Stefano Ballo si prende i 200! : Un’occasione di riscatto per chi non è riuscito a qualificarsi per Gwangju che tanti atleti nel giro della Nazionale hanno saputo sfruttare ma anche un bel modo di chiudere la stagione per chi si Mondiali c’era e ne è uscito con soddisfazione o con un po’ di delusione, una tappa di passaggio per i più giovani reduci dalla messe di alloro degli Europei di Kazan e in preparazione per i Mondiali di fine agosto e infine una passerella per chi ha ...