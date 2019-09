Decreto ambiente - Rottamazione in cambio di abbonamenti al bus

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Prime indiscrezioni sul cosiddettoleggeattorno al quale stanno lavorando i tecnici del dicastero guidato da Sergio Costa. Per quanto riguarda lauto, sono tre le misure che potrebbero essere inserite nel provvedimento. La prima e più probabile riguarda unincentivo alladi auto fino a Euro 4 riservato a chi risiede nelle città metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Venezia e Reggio Calabria) indi un bonus di 2.000 euro della durata di cinque anni da utilizzare per acquistareal trasporto pubblico locale e regionale per lutilizzo di mezzi elettrici in sharing e valido anche per i familiari conviventi.Gasolio e fringe benefit nel mirino? Molto più impattanti, invece, le altre misure che il dicastero potrebbe pescare dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero ...

