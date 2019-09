Danno patrimoniale da lucro cessante | come provarlo | interviene la Cassazione

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Un’interessante pronuncia della Corte di– ci riferiamo alla sentenza numero 21.988 depositata il 3 settembre 2019 – è intervenuta sulla questione delda. E anche sulla sottile distinzione che intercorre tra questa fattispecie e quella della incapacità lavorativa specifica incidente solo sul piano delbiologico. Per la precisione, nel primo caso ci troviamo di fronte ad una flessione del reddito del soggetto danneggiato il quale – in ragione delle menomazioni subite – è costretto a rinunciare temporaneamente o permanentemente alla propria attività lavorativa. Nel secondo caso, invece, parliamo di una “inattitudine” non così grave da inibire la possibilità, per la vittima, di espletare le proprie ordinarie mansioni professionali, ma tuttavia sufficiente a rendere più gravoso il loro esercizio. A tal proposito, la giurisprudenza riconosce ...

AifesFormazione : Danno Patrimoniale ed Onere della Prova in Caso di Riduzione della Capacità Lavorativa Con Sentenza 21988 del 3-09… - AifesFormazione : Danno Patrimoniale ed Onere della Prova in Caso di Riduzione della Capacità Lavorativa - CGILModena : RT @Patronato_Inca: [INCA NEWS] Vittime del lavoro: risarcimento a eredi: La pensione di reversibilità non deve essere detratta dal risarc… -