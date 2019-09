Camera nega arresti domiciliari per Sozzani FI | l’ombra dei franchi tiratori Pd sul

La Camera ha negato l’autorizzazione all’arresto per il deputato Diego Sozzani di Forza Italia : La Camera dei Deputati ha negato l’autorizzazione a procedere all’arresto ai domiciliari per il deputato Diego Sozzani, di Forza Italia. Da maggio Sozzani è indagato per corruzione e finanziamento illecito ai partiti dalla procura di Milano, che lo accusa di

Diego Sozzani - la Camera nega l'arresto del forzista : franchi tiratori in maggioranza - il pallottoliere : Montecitorio ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza Italia Diego Sozzani. I voti a favore sono stati 235, 309 i contrari, un astenuto. A fine luglio la Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio si era invece