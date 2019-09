Ambra cambia… seno dopo lʼaddio a Kikò | “Voglio diventare più sexy”

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 18 settembre 2019)una delusione amorosa c’è chi cambia vita, taglia i capelli, si fa crescere la barba o… decide di rifarsi il. E’ il caso diLombardo, come raccontano le immagini di Settimanale Nuovo. L’ex inquilina del Grande Fratello, ferita dalla storia finita male con il parrucchiere Chicco Nelli, detto, ex marito della vamp di “Uomini e Donne” Tina Cipollari, ha infatti già contattato uno specialista in chirurgia plastica per un intervento di mastoplastica additiva, previsto per fine settembre: “Voglio riappropriarmi della femminilità che un amore malato mi ha tolto. Lo faccio per sentirmi bene con me stessa”. L'”amore malato” di cuiparla è un ex fidanzato, che in passato l’avrebbe fatta molto soffrire, tradendola, umiliandola e insultandola fino a farle perdere molto peso per lo stressanni di maltrattamenti. ...

GF_diretta : Ambra del #GrandeFratello #GF16 cambia... seno dopo l'addio a Kikò: 'Voglio diventare più sexy' Road to #GFVIP - Japrilforever2 : Marco cambia look e vedrai che Ambra poi.... #MatrimonioAPrimaVista -