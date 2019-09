Terremoti | istituita Sede INGV all’Università di Camerino

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia () apre una nuovapresso l’Università degli Studi di. Approvata dai Consigli di Amministrazione dei due Enti, lasarà situata presso la Sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam. Grande soddisfazione del Presidenteprof. Carlo Doglioni e del Rettore di Unicam prof. Claudio Pettinari, che hanno fortemente voluto il rafforzamento e la istituzionalizzazione di una collaborazione già in essere tra i due Enti. La Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam, infatti, collabora da tempo con l’, in particolare nel settore della Geologia deie della Vulcanologia con la partecipazione congiunta a progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche a diffusione internazionale. Unicam e, inoltre, hanno già in essere una convenzione per il finanziamento di borse di dottorato di ...