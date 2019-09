Sequestrate tonnellate di falso olio extravergine d’oliva | veniva usato il “trucco” della

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) I carabinieri del Nas di Firenze, a conclusione dell’indagine ‘Croce e Delizia‘ coordinata dalla locale procuraRepubblica, hanno dato esecuzione oggi a Montespertoli e Cerignola, in provincia di Foggia, a un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale agli arresti domiciliari nei confronti di 2 persone ritenute responsabili, rispettivamente, dei reati di riciclaggio e ricettazione di ingenti quantità didi semi, etichettato fraudolentemente comedi oliva, prodotto in Puglia ed immesso nel circuito commerciale toscano. Altri 11 risultano indagati. A Impruneta e Castelfiorentino è stata notificata a 2 persone operanti nel settore alimentare, un’ordinanza di divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale del commercio di prodotti alimentari per 6 mesi. L’attività investigativa, condotta dai carabinieri del Nas di Firenze in ...

AgriculturaIT : #sicurezzaalimentare Frodi alimentari. 16 tonnellate di olio d’oliva contraffatto sequestrate dai #Nas di Firenze.… - Consumatrici : Extravergine adulterato: sequestrate 16 tonnellate, 14 indagati tra Toscana e Puglia - francoserpico : RT @LaPresse_news: Firenze, falso olio d'oliva: 2 arresti, sequestrate 16 tonnellate -