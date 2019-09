Salute | fibrosi cistica | verso terapie personalizzate grazie al microbioma polmonare

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Le sfide aperte di una medicina personalizzata nel campo della, una malattia genetica tra le più diffuse al mondo che colpisce principalmente polmoni e intestino, sono state oggetto di una review di un team internazionale di ricerca coordinato da ENEA, pubblicata sulla rivista internazionale “Trends in Molecular Medicine – Cell Press” (https://www.cell.com/trends/molecular-medicine/fulltext/S1471-4914(19)30185-6) “Con questo lavoro facciamo luce sui progressi raggiunti dalla scienza mondiale nello studio delin. Conoscerne le caratteristiche, il corredo genetico e le sue interazioni con il singolo organo presto consentirà di mettere a punto cure sempre più mirate e ‘su misura’ per il paziente, come dimostra già la ricerca oncologica dove lebasate sulsono in una fase avanzata”, spiega Annamaria Bevivino, responsabile ...

