Renzi: con me più di 40 parlamentari

"Sono più di 40 i;25 deputati e 15 senatori che saranno con noi. Per stare tranquilli i nomi saranno resi noti domani". Lo affermaa Porta a porta. "Ci sarà un sottosegretario -dice- non due, quindi una pattuglia di governo molto ridotta...". "E' stato un sacrificio personale, la sera prima dell'intervista non ho dormito" aggiunge. E: "Se partiamo dalla parola 'scissione' diamo l'idea di una operazione di palazzo. C'è anche quella: è stata una 'operazione di palazzo' mandare a casa Salvini".(Di martedì 17 settembre 2019)