Mario Rui | la serata da raccontare ai nipotini

Napoli-Liverpool 0-0 primo tempo. Reds sempre pericolosi. Mario Rui superbo : Il Napoli entra in un’altra dimensione. Il Liverpool gioca a una intensità che a tratti è proibita per gli azzurri: ritmi sconosciuti in Serie A. La squadra di Klopp attua un pressing continuo a centrocampo, a volte anche con i tre d’attacco. Il Napoli si trova in difficoltà al centro del campo, soprattutto con Fabian Ruiz che perde almeno tre palloni importanti a centrocampo. E col Liverpool ogni palla persa è una ripartenza, una ...

Napoli-Liverpool - formazioni : Mario Rui preferito a Ghoulam. Davanti Mertens e Lozano : Tra pochissimo il Napoli scenderà in campo, al San Paolo, contro il Liverpool. Ancelotti ha sciolto i dubbi sulla formazione da schierare. Debutta in Champions Di Lorenzo (Maksimovic si accomoda in panchina). Al centro, a difendere la porta di Meret, saranno Manolas e Koulibaly. Ai lati Maksimovic e Mario Rui. In attacco, invece, la coppia Mertens e Lozano. Klopp sceglie come mezzala Milner. Davanti è confermato il trio Salah, Firmino e ...

Mario Rui a Sky : “Sará un mese infuocato - vogliamo fare grandi cose” : Mario Rui terzino del Napoli, é stato intervistato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli – Sampdoria : “Sono rientrato da due giorni, ci siamo allenati bene anche prima chi è rimasto qui è molto positivo. Speriamo di fare una grande partita davanti al nostro pubblico. Liverpool? C’è poco da pensare, bisogna giocare perché ci sono tante partite importanti in questo mese. Quella con la Samp è la più ...

Mario Rui : “Ci siamo allenati bene - speriamo di fare una grande partita” : Mario Rui ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Napoli-sampdoria Come sta la squadra? “Posso parlare da quando sono arrivato, cioè due giorni fa. Ci siamo allenati bene. Anche i compagni che sono rimasti mi hanno detto che la squadra si è allenata molto bene. Abbiamo cercato di migliorare gli errori passati e speriamo di fare una grande partita di fronte alla nostra gente” Quanto è difficile non pensare alla gara di ...

Formazione “modello Champions” per la Gazzetta. Ghoulam preferito a Mario Rui : Ancelotti non si sbilancia e lascia pressoché invariato il suo Napoli per affrontare la Juve secondo la Gazzetta dello Sport. Riconfermati Allan e Koulibaly «I problemi che abbiamo avuto in fase difensiva non sono dipesi dalle condizioni fisiche di Koulibaly e Allan. Abbiamo commesso errori che dobbiamo correggere», ha detto il mister in conferenza. «Se la Juve giocherà con un doppio centravanti, come visto a Parma, potremmo scegliere di tenere ...

