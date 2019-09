Maledetti Amici miei | il promo dello show di Rai 2

La Strada di Casa - Sergio Rubini a Blogo : "In questa stagione - ci sarà un ribaltamento di ruoli. Maledetti Amici Miei? Sarà un super-show" (Video) : Da questa sera, martedì 17 settembre 2019, in prima serata su Rai 1, avrà inizio la seconda stagione de La Strada di Casa, serie tv diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini.Sergio Rubini tornerà ad interpretare il ruolo di Ernesto Baldoni che, nella seconda stagione de La Strada di Casa, da grande accusatore di Fausto Morra, si tramuterà in un suo grande amico. Baldoni, infatti, aiuterà Fausto sia ...

La Strada di Casa - Sergio Rubini a Blogo : "In questa stagione - ci sarà un ribaltamento di ruolo. Maledetti Amici Miei? Sarà un super-show" (Video) : Da questa sera, martedì 17 settembre 2019, in prima serata su Rai 1, avrà inizio la seconda stagione de La Strada di Casa, serie tv diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini.Sergio Rubini tornerà ad interpretare il ruolo di Ernesto Baldoni che, nella seconda stagione de La Strada di Casa, da grande accusatore di Fausto Morra, si tramuterà in un suo grande amico. Baldoni, infatti, aiuterà Fausto sia ...

Maledetti Amici miei - il promo dello show in onda ad ottobre su Rai 2 (VIDEO) : E' partita la promozione per Maledetti Amici miei, l'happening show di Rai 2 che dal 3 ottobre prossimo prodotto da Ballandi Multimedia per la regia di Cristiano D'Alisera. Sulla rete diretta da Carlo Freccero è il rotazione il promo di 40 secondi dal retrogusto 'black humor' in cui Rocco Papaleo, Giovanni Veronesi e Sergio Rubini corrono frettolosamente all'interno di un cimitero con dei mazzi di fiori in mano per consegnarli ad Alessandro ...

Maledetti Amici Miei - Paolo Conte spalla speciale : In prima serata dal 3 ottobre su Rai 2 partirà Maledetti Amici Miei, happening show con Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Alessandro Haber e Sergio Rubini. Per l'occasione il cast si è regalato una spalla di lusso, ovvero Paolo Conte.L'artista 82enne reinterpreterà le sue canzoni più famose per la trasmissione e interagirà con il nutrito cast. A Repubblica ha spiegato come è nato il coinvolgimento, abbastanza ...