Gianni Sperti | lo sanno in pochi | ecco qual è il suo vero nome

Paola Barale caustica su Gianni Sperti : Quando eravamo sposati non aveva l'estetista : Il divorzio tra Paola Barale e Gianni Sperti non è stato tranquillo e nel parlare del suo ex marito, la bionda showgirl non ha risparmiato una battuta al veleno sul suo look, Gianni Sperti e Paola Barale sono stati una delle più belle coppie televisive per lunghi anni. La showgirl e il ballerino hanno spesso condiviso il palco e la loro unione sembrava più solida che mai finché i due non sono giunti al divorzio. Una separazione giunta in ...

Gianni Sperti ingrassato prima di Uomini e donne - i fan sui social : 'È irriconoscibile' : Gianni Sperti è pronto per l'atteso ritorno in televisione a Uomini e donne, dove anche quest'anno vestirà i panni di opinionista al fianco della confermatissima Tina Cipollari. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate del trono classico e del trono over che vedremo in onda dal 16 settembre su Canale 5 ma nel frattempo in queste ore sta facendo molto discutere una foto apparsa su un settimanale che riguarda proprio Gianni, ...

Paola Barale fa una battuta tremenda su Gianni Sperti : «Lavorare senza fare un ca..o» : Ieri sera, giovedì 5 settembre è andata in onda una puntata del Maurizio Costanzo Show interamente dedicata al grandissimo Mike Bongiorno. Sul palco tantissimi ospiti che lo hanno ricordato snocciolando aneddoti che lo riguardavano, battute , episodi un po’ commoventi, un po’ simpatici. Tra i tanti vip c’erano anche Paola Barale e Simona Ventura che hanno fatto divertire parecchio il pubblico in sala e quello a casa. Simona Ventura, ...

“Non era come oggi”. Paola Barale - inattesa confessione su Gianni Sperti. Lo ha detto : Dieci anni dall’addio a Mike Bongiorno. Dieci anni volati via in un respiro. Dieci anni che, nello studio del Maurizio Costanzo Show, la televisione ha voluto ricordare. Molti i volti noti, a cominciare da Paola Barale, la persona che più di ogni altra ha vissuto professionalmente accanto a Mike negli ultimi anni. Dagli esordi alla ‘Ruota della fortuna’ fino alle ultime uscite. Una serata a tratti commovente, con Maurizio Costanzo bravo a ...

Gianni Sperti preso in giro da Paola Barale : “Non aveva l’estetista” : Paola Barale fa una battuta su Gianni Sperti dopo una domanda di Pio e Amedeo Nel corso della puntata speciale del Maurizio Costanzo Show dedicata al ricordo di Mike Bongiorno, Paola Barale ha preso in giro Gianni Sperti. Cosa ha detto? La showgirl, pungolata dal duo comico Pio e Amedeo sul precedente matrimonio con l’opinionista di Uomini e Donne, ha dichiarato che quando stavano insieme aveva una forma diversa delle sopracciglia rispetto ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti avverte i nuovi protagonisti : 'Quest'anno sarò più severo' : Manca meno di una settimana al ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne: lunedì 9 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata della stagione 2019/2020 del dating-show condotto da Maria De Filippi. Gianni Sperti, confermato anche quest'anno nel ruolo di opinionista, ha fatto sapere di essere pronto a "fare le pulci" a tutti i nuovi protagonisti: dopo le prese in giro che ha subito di recente la redazione, il pugliese intende tenere gli occhi ...

Gianni Sperti e Tina Cipollari : ‘scintille’ prima di Uomini e Donne : Gianni Sperti e Tina Cipollari agguerriti prima della registrazione di Uomini e Donne Oggi, giovedì 29 agosto, è in corso la prima registrazione della puntata di Uomini e Donne della nuova stagione 2019/20. Protagonisti saranno i nuovi tronisti, con i relativi corteggiatori, ma anche volti della settima edizione di Temptation Island come Vittorio Collina, Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco. Immancabile la presenza di Gianni Sperti e Tina ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti : “Responsabili delle nostre azioni” : Uomini e Donne, Gianni Sperti dopo il rovente botta e risposta con Mario Serpa: “Obbligo morale” Gianni Sperti, dopo il rovente botta e risposta di cui è stato protagonista lungo la giornata di ieri con Mario Serpa, è tornato su Instagram, rilasciando un commento che ben sintetizza il suo pensiero sulla situazione da ‘guerriglia’ che […] L'articolo Uomini e Donne, Gianni Sperti: “Responsabili delle nostre ...

Uomini e Donne - Mario Serpa contro Gianni Sperti : "Tutto falso - come il tuo matrimonio con Paola Barale" : Dopo il messaggio di Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi nel programma Uomini e Donne - in onda su Canale5 - le polemiche, e gli attacchi, tra i protagonisti del programma, sembravano aver trovato epilogo. Eppure qualche ora fa, l'opinionista Gianni Sperti ha pubblicato in una s

Gianni Sperti sotto attacco per la Barale : parla l’ex collega di U&D : Mario Serpa, ex opinionista di Uomini e Donne, attacca Gianni Sperti, mettendo in dubbio il suo matrimonio (passato) con Paola Barale. La polemiche che ha travolto lo show di Maria De Filippi non si arresta e, al contrario, sembra più forte che mai. Dopo la lite fra Teresa Cilia, ex tronista, e Raffaella Mennoia, autrice del programma, ora tocca a Mario Serpa e Gianni Sperti, due volti noti della trasmissione, che si sono scontrati duramente su ...