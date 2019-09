GameStop | ecco come appare uno dei nuovi negozi a tema retro-gaming

Fonte : eurogamer

(Di martedì 17 settembre 2019) Quest'annoha annunciato che avrebbe sperimentatolayout per i suoiincentrati su eSport, giochi retrò e altro in alcune delle sue sedi negli Stati Uniti. Ora, un video (visibile su Facebook) è emerso da uno di questi"pilota" mostrando il nuovo look.Ila Pryor, in Oklahoma, ha pubblicato un video su Facebook che mostra quello che sembra essere uno deipilota "retrò". La prima cosa che potreste notare è che il layout sembra essere più elegante e più moderno.Inoltre si nota subitoilo sembra essere stato progettato per incoraggiare le persone a trascorrere più tempo del normale al suo interno. C'è un divano con una TV, vediamo anche sistemi retròGameCube, Nintendo 64 e Xbox.Leggi altro...

Eurogamer_it : Ecco come appare un nuovo negozio #GameStop a tema retrogaming. - svarioken : ?? Ecco le promo Gamestop per avere Death Stranding a prezzo scontato portando usato valido. - giulio_raggi : Gamestop: ' fra ecco beccati quasi 1.4k perché sei stato un bravo schiavo' Io: 'mmmmmh tin Pokémon....' -