Due scosse di terremoto a Bronte in provincia di Catania | una di magnitudo 3 1

Terremoto Calabria : Due lievi scosse in provincia di Crotone : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate oggi in provincia di Crotone, dai sismografi dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In particolare, i due sisma hanno riguardato il territorio di Umbriatico: la più intensa di magnitudo 2,5, è avvenuta a 2 km ad ovest di Umbriatico alle 15:10, ora italiana, con ipocentro a 20 Km di profondità. L’altra scossa, invece, di magnitudo 1,5 è stata registrata sul ...

Terremoto Centro Italia : stamattina Due lievi scosse nel territorio di Cittareale : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate questa mattina dai sismografi dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel territorio comunale di Cittareale, in provincia di Rieti. La prima scossa, di magnitudo 0.9 è stata registrata alle ore 8,39 a circa 5 chilometri a nord est di Cittareale. La seconda scossa, di magnitudo 0.7, è stata invece registrata alle ore 10,36 a 6 chilometri ad ovest della cittadina laziale. ...

Terremoto : Due lunghe scosse nel fiorentino - nessun danno a cose o persone : nessun danno si è verificato in zona dopo le due lunghe scosse di Terremoto avvertite stamani nel territorio di Montelupo fiorentino (Firenze). Lo afferma una nota della Citta’ Metropolitana di Firenze dove si rende noto che non si registrano danni a persone o cose. L’Ingv ha registrato i due eventi, entrambi di magnitudo 2,1 della scala Richter, alle 10.47 e alle 11.47, a 11 chilometri di profondita’, per una durata ...

Terremoto in Toscana - Due scosse molto superficiali in Val di Cecina : avvertite dalla popolazione [MAPPE e DATI] : Altre due scosse di Terremoto hanno colpito la Toscana centrale, nel cuore della Regione, nel primo pomeriggio di oggi dopo la scossa di magnitudo 3.9 che alle 13:17 con epicentro a Borgo Val di Taro che è stata avvertita su gran parte del Centro/Nord, da Genova a Parma fino a Pisa. Nelle zone più vicine all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 4° grado Mercalli, sull’Appennino tra Toscana ed Emilia, nella zona del passo ...

Paura per Due scosse di terremoto : a Potenza e a Trento : Due scosse di terremoto sono state registrate stamattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Una a Potenza e una a Trento

Terremoto nelle Filippine - Due scosse di magnitudo 5 - 4 e 5 - 9 : otto morti e 60 feriti : Due scosse di Terremoto hanno fatto tremare le Filippine: la prima di magnitudo 5.4 e la seconda più forte di 5.9 gradi. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali ci sarebbero al momento almeno 60 feriti e 8 morti. Il bilancio però potrebbe aggravarsi. La zona più colpita dal sisma è quella di Batan Island.Continua a leggere