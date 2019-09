CYBERPUNK 2077 presente al Milan Games Week

L'universo di CYBERPUNK 2077 alla Milan Games Week 2019 : Bandai Namco Entertainment Italia e CD Projekt RED hanno il piacere di invitare tutti i partecipanti alla Milan Games Week powered by TIM a sperimentare un primo assaggio delle atmosfere cupe e futuristiche di Cyberpunk 2077. Dal 27 al 29 settembre 2019 al Padiglione 08 della Milan Games Week (Fiera Milano Rho) aprirà, per la prima volta in Italia, il Cyberpunk 2077 World - uno stand in cui sarà possibile vivere alcune delle iconiche scene ...

Il multiplayer di CYBERPUNK 2077? Lavoro extra perché abbia senso nel lore del gioco : Nonostante uno sviluppo che va avanti da diversi anni e una data di uscita fissata per il 16 aprile 2020 che sulla carta è ancora tutto sommato lontana il multiplayer di Cyberpunk 2077 arriverà solo dopo il lancio all'interno di quello che dovrebbe essere un aggiornamento completamente gratuito. Ma a cosa è dovuta la necessità di ulteriore sviluppo e di tempo extra su questa particolare modalità?Sembrerebbe tutta una questione di qualità. Questo ...

CD Projekt RED torna a spiegare perché CYBERPUNK 2077 avrà una prospettiva in prima persona : Dopo l'uscita di The Witcher 3, tutta l'attenzione di CD Projekt RED si è spostata su Cyberpunk 2077. Questa è un'altra esperienza di gioco di ruolo open-world per i giocatori, ma ambientata in un lontano futuro e mentre ci sono un sacco di fan desiderosi di mettere le mani su una copia dell'attesissimo titolo, si scopre che alcuni giocatori in realtà sono rimasti delusi per la prospettiva in prima persona decisa dagli sviluppatori.Tuttavia, la ...

CYBERPUNK 2077 non includerà alcuna fetch quest : CD Projekt RED prende molto sul serio le missioni secondarie all'interno dei titoli. The Witcher 3, un gioco pieno di storie secondarie opzionali e memorabili, è stato un esempio piuttosto importante e sperano di replicare (e forse anche superare) quanto fatto con il precedente gioco con l'imminente Cyberpunk 2077.Probabilmente non ci sono molte persone che sono preoccupate per la qualità delle missioni secondarie nel prossimo gioco di ruolo, ma ...

Scopriamo di più sui Lifepath di CYBERPUNK 2077 e molto altro ancora : In Cyberpunk 2077, le scelte che effettueremo per il passato del nostro protagonista, saranno molto importanti andando ad incidere in modo attivo sulla trama di gioco.Trovare meccaniche simili, all'interno di RPG moderni, è prassi ormai consolidata. Il fine è quello dell'immedesimazione più totale, e anche di spingere a rigiocare la main questo diverse volte alla scoperta di prospettive, trame e percorsi che prima non si erano vissuti.In ...

In CYBERPUNK 2077 non potrete avere una relazione con il personaggio di Keanu Reeves : Come ormai tutti saprete, Cyberpunk 2077 presenterà al suo interno uno spettacolare Keanu Reeves nelle vesti di un personaggio molto importante, infatti avrà linee di dialogo inferiori solo al protagonista.Reeves interpreta Johnny Silverhand, una figura molto importante nell'intera lore di Cyberpunk. Tuttavia se stavate pensando di instaurare una relazione amorosa con lui ci pensa CD Projekt a farvi una bella doccia fredda. Ecco un'intervista ...

In CYBERPUNK 2077 i genitali saranno determinati dal tipo di corpo scelto : CD Projekt RED ha rivelato un altro importante dettaglio del suo atteso RPG Cyberpunk 2077, ovvero che i genitali dei personaggi saranno determinati dal tipo di corpo scelto dai giocatori. Il level designer Max Pears ha spiegato che lo studio vuole consentire ai giocatori di creare i personaggi che vogliono."Dovrete scegliere il tipo di corpo che determinerà i genitali del personaggio. Potrete assegnare una voce maschile o femminile a tutti i ...

CYBERPUNK 2077 : Nuovi dettagli sulle Missioni : Quest’oggi inizia ufficialmente il Tokyo Game Show 2019, per l’occasione CD Projekt RED torna a parlare di Cyberpunk 2077 soffermandosi sulle Missioni, a seguire i dettagli. Cyberpunk 2077: Le tipologie di Missioni Nel corso dell’avventura avrete a che fare con le seguenti tipologie di Missioni: Principali: Missioni che riguarderanno la storia principale e dovranno essere completate per portare a termine ...

In CYBERPUNK 2077 affronteremo 4 diverse tipologie di quest - tra cui le "Street Stories" : Cyberpunk 2077 è destinato a essere un gioco di ruolo enorme quando arriverà su PC e console il prossimo aprile, e una delle cose che ci piace sempre ascoltare prima dell'arrivo di un titolo di questo genere, sono le informazioni sul design delle missioni e, a quanto pare, in Cyberpunk 2077 ci sarà molto da fare. CD Projekt Red, infatti, ha confermato che il gioco includerà quattro diversi tipi di missioni che vi permetteranno di fare qualsiasi ...

CYBERPUNK 2077 ci offre un dietro le quinte con il nuovo trailer : CD Projekt RED ha pubblicato quest'oggi un nuovo trailer per Cyberpunk 2077, fornendoci l'occasione di dare un'ulteriore occhiata al gioco.Come possiamo vedere, nel nuovo trailer possiamo osservare come il team di sviluppo ha lavorato a questo ambizioso RPG FPS, con un interessante dietro le quinte.Per il momento sappiamo che CD Projekt RED si sta concentrando sul perfezionamento del comparto narrativo del gioco, ma sappiamo che una modalità ...

CYBERPUNK 2077 : CD Projekt svela nuovi dettagli sul crafting : CD Projekt RED ha condiviso maggiori dettagli sul sistema di crafting di Cyberpunk 2077.Come svelato in una precedente notizia, alcune armi possono utilizzare munizioni speciali, come proiettili esplosivi e perforanti. Risorse preziose, che dubitiamo potrete ottenere facilmente depredando i nemici o a buon prezzo nel mercato nero. La possibilità di sfruttare i materiali racimolati durante le scorribande a Night City per creare munizioni ...

La conferma del multiplayer in CYBERPUNK 2077 fa infuriare diversi fan : Alcuni fan di Cyberpunk 2077 sono arrabbiati con CD Projekt RED per aver confermato ufficialmente la modalità multiplayer online per il gioco. Lo studio ha svelato i suoi piani per i contenuti multiplayer su Twitter, rivelando anche che sta assumendo nuove posizioni per il comparto multigiocatore.Mentre alcuni fan di Cyberpunk 2077 erano entusiasti della possibilità di girovagare per la città con gli amici, altri si sono dimostrati molto meno ...

CYBERPUNK 2077 e il crafting - CD Projekt RED spiega come funzionerà : Sono indubbiamente elevate le aspettative per quanto concerne Cyberpunk 2077, e le proiezioni future non prospettano altro che un incremento esponenziale sotto questo punto di vista. La presenza in cabina di regia del team polacco CD Projekt RED ha ovviamente uno suo peso specifico nell'innalzare a ritmi vertiginosi l'hype dei videogiocatori, complice anche e soprattutto il grandissimo lavoro svolto dallo studio su quella che è divenuta una ...