Che cosa pensa di voi l’Intelligenza Artificiale? Scoprirlo potrebbe non piacervi!

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Si chiama ImageNet Roulette ed è uno strumento online che offre agli utenti la possibilità di caricare una propria foto e sapere che impressione fa a una Intelligenza. Il progetto, descritto come “una provocazione” dai suoi creatori, ha lo scopo di far capire alle persone come i sistemi di Intelligenzavedono e classificano gli esseri umani. Prima di affrettarvi a caricare una vostra foto o a scattarvi un selfie con la webcam, sappiate che i responsi sono quasi sempre irriverenti e poco lusinghieri, a volte imbarazzanti. Per scrivere questo articolo abbiamo dato in pasto al sistema due scatti della stessa persona, uno con espressione seria e l’altro sorridente, e i responsi sono stati rispettivamente “vedovo” e “alcolizzato” (per la cronaca, l’autore non è vedovo ed è astemio). Il problema è che ...

