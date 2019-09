Ue | Gentiloni | “Ora investimenti su digitale e innovazione per non essere colonia di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Un‘assicurazione europea contro la disoccupazione come primo passo verso “politiche sociali e fiscali comuni“. Il Green deal per riprendere la via della crescita rendendola più sostenibile.su “educazione, formazione, ricerca ed atenei di eccellenza” perché “l’Europa non puòunadi multinazionali di altre nazioni. Poi la web tax europea, la revisione delle tasse sull’energia e uno sforzo per rendere più omogenea la tassazione delle imprese negli Stati membri. E’ il programma europeo di Paolo, designato come commissario europeo dal nuovo governo Conte e prescelto dalla presidente Ursula von der Leyen per guidare gli Affari economici. Per quanto riguarda la revisione del Patto di Stabilità, spiega l’ex premier nella sua prima intervista da commissario in pectore alla Stampa, “entro la ...

