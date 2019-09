Temptation | anticipazioni seconda puntata | Anna Pettinelli e Nathaly scoppiano in lacrime

Anticipazioni Temptation Island del 16 settembre : entrano Gabriele e Silvia - Anna in crisi : È tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island Vip 2, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi 16 settembre, infatti, fidanzati e tentatori torneranno in onda in prima serata su Canale 5, con sorprendi novità riguardanti il loro percorso. Una nuova coppia sbarcherà in Sardegna per sostituire Ciro Petrone e Federica Caputo dopo la fuga di lui avvenuta la scorsa settimana e la conseguente espulsione. Al loro posto arriverà il ...

Temptation Island Vip 2 - anticipazioni puntata del 16 settembre : Temptation Island Vip 2 su Canale 5 anticipazioni lunedì 16 settembre Due nuove coppie in arrivo sull’isola? Seconda settimana del docu-reality sull’amore Temptation Island Vip 2. Nella puntata di lunedì 16 settembre su Canale 5 vedremo qualche cambiamento. In fondo non tutti tra le sei coppie hanno resistito. L’attore Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica Caputo non hanno resistito alla distanza con Ciro che ha rotto le regole ed ...

Temptation Island - anticipazioni 2ª puntata : Andrea si apparta con Zoe - falò per Damiano : Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island Vip e che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 il prossimo 16 settembre. Molte le novità che attendono i fan del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, almeno stando ai filmati di anticipazione pubblicati sulle pagine ufficiali della trasmissione. Da quanto si apprende, una nuova coppia sbarcherà sulle spiagge sarde, mentre Damiano detto 'Er ...

Temptation Island Vip - anticipazioni Gabriele e Silvia : la nuova coppia dà già scandalo : anticipazioni Temptation Island Vip, confermata la presenza di Gabriele Pippo e Silvia Tirado tra le coppie Gabriele Pippo e Silvia Tirado sono i due nuovi partecipanti di Temptation Island Vip 2 dopo l’abbandono di Ciro Petrone e Federica Caputo; non sappiamo se sostituiranno proprio loro due, visto che andrà via anche un’altra coppia di fidanzati, […] L'articolo Temptation Island Vip, anticipazioni Gabriele e Silvia: la nuova ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : Jessica e Andrea (Temptation Island) tornano insieme? : Lunedì ricomincia l'avventura di Uomini e Donne ma già da qualche settimana sono riprese le registrazioni delle puntate del trono classico che vedremo prossimamente. Tramite Il vicolo delle news abbiamo la possibilità di avere delle anticipazioni che non riguardano solo i protagonisti del programma condotto da Maria de Filippi ma bensì una delle coppie di Temptation Island ospitati nello studio di U&D: Jessica Battistello e Andrea ...

Anticipazioni Temptation Island Vip seconda puntata : Andrea si apparta con Zoe in stanza : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation Island Vip, il fortunato reality show delle tentazioni giunto alla sua seconda edizione di messa in onda nella versione "celebrities". La seconda puntata verrà trasmessa questo lunedì 16 settembre su Canale 5 e si preannuncia a dir poco ricca di colpi di scena: dopo la squalifica di Ciro Petrone, che ha infranto le regole del programma raggiungendo l'ala del villaggio dedicata alle ...

Anticipazioni U&D - Jessica e Andrea di Temptation ospiti : lei vuole tornarci - lui frena : Si sta facendo un gran parlare di quello che è successo ieri, 13 settembre, negli studi di Uomini e Donne. Come riportano le Anticipazioni di "Vicolo delle News", gli ospiti dell'ultima registrazione sono stati Jessica Battistello e Andrea Filomena di Temptation Island. La ragazza ha confermato davanti a tutti che le piacerebbe dare un'altra chance alla storia d'amore finita al falò, ma il suo ex ha molte perplessità a riguardo. Jessica ...

Temptation Island anticipazioni - appartati a telecamere spente : ecco chi : anticipazioni Temptation Island Vip seconda puntata: una coppia rischia grosso dopo la scelta di lui di andare nella casa delle single Anche a Temptation Island Vip alcune coppie rischiano di scoppiare. E non bisogna aspettare nemmeno chissà quanto tempo! Nathalie e Andrea hanno deciso di prendere parte al reality show per mettere alla prova la […] L'articolo Temptation Island anticipazioni, appartati a telecamere spente: ecco chi proviene ...

Temptation Vip - anticipazioni : la Pettinelli piange di gelosia per il suo compagno : Temptation Island Vip è iniziato da una sola puntata e già i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Il viaggio nei sentimenti guidato da Alessia Marcuzzi ha fatto emergere le prime crisi nella coppia composta da Er Faina e la sua fidanzata Sharon e una situazione abbastanza grave si sta creando tra Pago e Serena. Per la prossima puntata, di lunedì 16 settembre, le anticipazioni rivelano che i dubbi sovrasteranno anche la mente di Anna ...

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni seconda puntata 16 settembre 2019 (video) : Sull'account ufficiale Instagram di Temptation Island, iniziano a circolare i video con le prime anticipazioni sulla seconda puntata di 'Temptation Island Vip 2019', in onda, lunedì 16 settembre, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Temptation Island Vip 2019, niente di nuovo sul fronte del relais sardo prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019 anticipazioni ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Alex Belli e Delia Duran potrebbero unirsi al cast : L'esordio di Temptation Island Vip 2 è avvenuto lo scorso lunedì con sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, vivendo separate per 21 giorni. A partire dalla seconda puntata, però, il cast potrebbe subire delle interessanti modifiche con l'arrivo di nuovi personaggi. Già è noto l'ingresso di Gabriele e Silvia che prenderanno il posto degli eliminati Ciro e Federica, ma la produzione Fascino avrebbe deciso di chiamare ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : l'ex tronista Marciano tra i probabili single (RUMOR) : La seconda edizione di Temptation Island Vip 2 è apparsa particolarmente movimentata fin dal suo esordio avvenuto lo scorso lunedì 9 settembre su Canale 5. La fuga di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate per riabbracciare la sua Federica Caputo, ha sancito l'eliminazione della coppia. L'annuncio è arrivato subito per bocca di Alessia Marcuzzi, che ha chiarito come i due fidanzati non abbiano rispettato il regolamento del programma. ...

Anticipazioni Temptation : Mattia Marciano potrebbe essere un nuovo tentatore (RUMORS) : Temptation Island Vip 2 è già iniziato e dopo l'espulsione della coppia Ciro Petrone e Federica Caputo potrebbero arrivare alcuni "rinforzi". Oltre all'approdo della nuova coppia formata da Gabriele Franco (figlio di Pippo Franco) e Silvia Tirado, potremmo assistere allo sbarco di Mattia Marciano. Stando a quanto riporta Il Vicolo delle news, l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe single e quindi potrebbe essere perfetto per entrare a far parte ...

Temptation - Er Faina e Sharon hanno abbandonato? Le anticipazioni : Temptation Island Vip 2019 anticipazioni, il falò di confronto anticipato di Er Faina e Sharon Abbiamo nuove anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island Vip 2019! Non sono notizie ufficiali, ma delle deduzioni che abbiamo fatto osservando le ultime immagini fornite dalla produzione. Come già saprete, di tanto in tanto, ogni giorno o quasi, vengono […] L'articolo Temptation, Er Faina e Sharon hanno abbandonato? Le anticipazioni ...