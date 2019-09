Sylvie Lubamba | “Il carcere è stato terribile ma se potessi tornare in tv avrei parecchio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) A Natale festeggerà due anni dall’uscita dalma intantosi prepara asulla scena con la Milano Fashion Week, al via domani. La showgirl lanciata da Piero Chiambretti con il suo “Markette” era stata infatti condannata a 3 anni e nove mesi diper aver utilizzato carte di credito non sue e per questo ha perso ogni contatto con il mondo dello spettacolo. Eppure, la gente continua a fermarla per strada e a chiederle quando tornerà sul piccolo schermo, come lei stessa ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “Al bar, al supermercato… Mi fermano, chiedono quando tornerò in televisione“. “Dopo la perdita di un figlio e una malattia grave, (il, ndr) è la prova piùper una persona – ha raccontato-. Sono una testimone. Se mi venisse offerta la possibilità di uno spazio, ...

