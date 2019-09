Pensioni | Letta | ‘Quota 100 scelta demenziale che cade sui giovani’

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) I temi sulla riforma dellecontinuano ad animare il dibattito politico in vista del varo della legge di Bilancio 2020. Nella manovra, come annunciato nei giorni scorsi dal ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ci saranno sicuramente le coperture finanziarie per consentire la prosecuzione del regime sperimentale di Quota 100 destinata a durare tre anni e al momento non è previsto nessun rinnovo. Non è ancora chiaro, però, se ci saranno la proroga di Opzione donna e l’istituzione della Quota 41 per i lavoratori precoci, entrambe misure su cui aveva alimentato tante aspettative il precedente esecutivo e su cui l’attuale governo non si è ancora espresso con chiarezza. Sulla riforma delleha detto ieri la sua l’ex presidente del Consiglio Enrico, che di fatto ha criticato la nuova formula di pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi ...

DM_Deluca : @vitalbaa @micheleboldrin Ma chi ci assicura che sotto la pressione dei mercati e senza ombrello del QE i governi f… -