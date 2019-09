Palermo | battute su una collaboratrice ghanese | b&b manda via un turista | “W il mondo

“Battute razziste” - turista milanese cacciato da un bed and breakfast di Palermo : “Felice di averti sbattuto la porta in faccia” : Battute sui siciliani, sul caldo africano e allusioni pesanti su una ventitreenne palermitana nata da genitori del Ghana. Dopo aver sentito pronunciare queste frasi da uno dei suoi ospiti, la titolare di un bed and breakfast di Palermo non ci ha pensato due volte e ha messo alla porta un settantenne di Milano. “Ho sopportato qualche minuto, poi ho deciso di intervenire – ha raccontato all’Ansa Emiliano Nania marito della ...