Morti sul lavoro | operaio di 67 anni perde la vita cadendo da un tetto alle isole Tremiti

Alba di sangue sulla strada - Morti 2 ragazzi di 20 e 28 anni : un destino senza pietà : Dramma sulle strade italiane. Ancora una volta le vittime sono giovanissime. Sono due i morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un’auto e una moto. Nelle prime ore del mattino il Gra è stato chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22, a Settebagni. Sul posto operatori del 118, Polizia stradale e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità per i rilievi. Le vittime sono C.F., 20 anni, di ...

Auto in fiamme dopo scontro sulla Torino-Pinerolo : Morti padre e figlia : Gabriele Laganà L’incidente questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che è riuscita a salvare l’altra figlia Drammatico incidente stradale questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. Un uomo di 46 anni e sua figlia di 6 anni sono morti dopo che l’Auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un tamponamento. La tragedia è avvenuta ...

Trovati i corpi di due alpinisti veneti Morti sul Sass Maòr : Nelle ultime ore sono stati riTrovati in tutto quattro alpinisti morti. I primi due, recuperati senza vita questa mattina presto dal Soccorso Alpino sulla parete del Sass Maòr, sulle Pale di San Martino, sono due veneti, uno di Monselice e l'altro di Villafranca Padovana, gli altri due sono una coppia di coniugi belgi, riTrovati invece nei pressi di Rassa, una località della Valsesia (Vercelli). Il Soccorso Alpino ha comunicato che uno dei ...

Due alpinisti italiani sono Morti sulle Pale di San Martino : Due alpinisti veneti sono morti venerdì sera dopo essere precipitati durante la scalata della via Scalet-Biasin sulle Pale di San Martino, nelle Dolomiti. I corpi sono stati recuperati nel giro di alcune ore dal Soccorso Alpino in seguito all’allarme partito

Tragedia sulle Dolomiti - Morti due alpinisti veneti : Tragedia sul Sass Maòr, sulle Dolomiti. Due alpinisti veneti, uno di Monselice e l'altro di Villafranca padovana, sono morti dopo essere precipitati per un centinaio di metri mentre stavano procedendo sulla via Scalet-Biasin (Sass Maòr - Pale di San Martino). Una delle due vittime apparteneva al Soccorso alpino di Padova. Secondo quanto comunicato dal Soccorso alpino trentino il loro mancato rientro era stato segnalato verso le 20.30 di ieri ...

Incidente sulle Pale di San Martino : Morti i padovani Michele Chinello e Carlo Gomiero : Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti veneti dispersi dalla sera precedente sulle Pale di San Martino.

Dolomiti - due alpinisti trovati Morti sulla parete del Sass Maòr dopo una caduta di centinaia di metri : Due alpinisti veneti sono stati ritrovati senza vita la mattina del 14 settembre sulla parete del Sass Maòr, nelle Dolomiti, in Trentino. I due, di Monselice (Padova) e di Villafranca Padovana, sono caduti per alcune centinaia di metri – forse 300 – mentre procedevano sulla via Scalet-Biasin, per cause ancora da chiarire. I corpi sono stati recuperati fra le 7.00 e le 8.00 di mattina dal Soccorso Alpino e sono stati trasferiti in ...

