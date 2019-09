Lotta | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di lunedì 16 settembre Tutti gli azzurri in

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Fabio Parisi esce nei sedicesimi dei -87 kg : Si concludono al primo turno anche i Mondiali di Lotta greco-romana di Fabio Parisi: l’azzurro esce nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -87 kg, sconfitto ai punti per 6-0 dall’austriaco Amer Hrustanovic. Al Lottatore italiano non resta che sperare che il suo giustiziere arrivi in finale per accedere ai ripescaggi per il bronzo, continuando a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. Dopo 1’20” di ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Daigoro Timoncini esce nel turno di qualificazione dei -97 kg : Durano 2’40” i Mondiali di Lotta greco-romana per Daigoro Timoncini nella categoria di peso olimpica dei -97 kg: l’azzurro esce sconfitto nel turno di qualificazione ai sedicesimi per mano del cubano Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan, che si impone per superiorità, con incontro interrotto sullo score di 9-0 per il caraibico. Il cubano vince l’incontro in un minuto e venti secondi: tanto passa dal primo punto assegnato ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : oro per Stefano Raimondi - CarLotta Gilli d’argento : Si chiude con un bottino di un oro, tre argenti e tre bronzi per l’Italia la sesta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. Nei 100 rana SB9 maschili arriva l’oro di Stefano Raimondi, primo in 1’05″58, davanti al canadese James Leroux, al record panamericano con 1’08″56, mentre è terzo il russo Dmitrii Bartasinskii in ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : definite le finali delle categorie non olimpiche della greco-romana : Va in archivio la prima giornata dei Mondiali di Lotta, scattati oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: inizio soft e senza azzurri in gara, dato che sono scesi sulle materassine gli atleti delle quattro categorie di peso non olimpiche della greco-romana. Andiamo a scoprire i finalisti che domani si giocheranno i primi titoli iridati della manifestazione. Nei -55 kg la sfida per l’oro iridato sarà tra il kazako Khorlan Zhakansha ed il ...

Lotta - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Frank Chamizo la stella - Daigoro Timoncini per il record : Sarà Nursultan, capitale del Kazakistan, da sabato 14 a domenica 22 settembre la sede dei Mondiali di Lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: i primi sei classificati per ognuna delle 18 categorie olimpiche (6 per specialità) conquisteranno il pass per la propria Federazione per i Giochi del prossimo anno. Già diramati i nomi dei dieci azzurri in gara (tutti in categorie di peso olimpiche): per andare in Giappone sarà necessario ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : i convocati dell’Italia. Dieci azzurri alla ricerca di medaglia e pass olimpico : A Nursultan, in Kazakistan, dal sabato 14 a domenica 22 settembre si terranno i Mondiali di Lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: i primi sei classificati per ognuna delle 18 categorie olimpiche (6 per specialità) conquisteranno il pass per la propria Federazione per i Giochi del prossimo anno. Saranno Dieci gli azzurri in gara, tutti in categorie di peso olimpiche, e dunque alla ricerca sia della medaglia iridata che del pass per ...

Lotta - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020. I piazzamenti utili per i pass e gli eventuali ripescaggi nel 2020 : A Nursultan, in Kazakistan, dal 14 al 22 settembre si terranno i Mondiali di Lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: la rassegna iridata è la prima manifestazione a mettere in palio dei posti per i Giochi del prossimo anno. Delle 30 categorie di peso 18 sono olimpiche, 6 per ciascuna specialità: per lo stile libero -57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg, per la greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg, -130 kg, e ...

Lotta - Mondiali 2019 : Frank Chamizo a caccia dell’oro nella categoria di peso dalla concorrenza più spietata : Il momento più importante della stagione è sempre più vicino per Frank Chamizo, il quale sarà impegnato venerdì 20 settembre nelle eliminatorie dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta libera in programma a Nursultan, in Kazakistan. Il fuoriclasse italo-cubano va a caccia di una medaglia d’oro storica nei -74 kg che gli permetterebbe di diventare il primo Lottatore della storia a laurearsi campione del mondo in tre categorie di peso ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 6 settembre. La Polonia elimina a sorpresa la Russia - Serbia divora Porto Rico. L’Argentina batte il Venezuela e va ai quarti - l’Italia continua a Lottare contro la Spagna! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 15.51 CINA-COREA DEL SUD 77-73: con grande fatica i padroni di casa hanno la meglio nella sfida asiatica. 15.48 SPAGNA-ITALIA 50-48: azzurri che continuano strenuamente a lottare con gli iberici, tra pochissimo inizia l’ultimo quarto! 15.44 ARGENTINA-Venezuela 87-67: per ...

Lotta - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si avvicinano i Mondiali di Lotta, in programma a Nur Sultan, in Kazakistan, dal 14 al 22 settembre: saranno infatti ben nove i giorni su cui verranno spalmate le 30 categorie di peso di stile libero, femminile e greco-romana. Di seguito il programma completo della rassegna iridata con l’indicazione dell’ora italiana. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su UWW. programma Mondiali Lotta 2019 Sabato 14.09.2019 07.00-12.00 ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - Polonia ancora vincente. L’Angola batte le Filippine ai supplementari. Porto Rico-Tunisia - che Lotta! La Nigeria dilaga sulla Corea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 12.06 Corea DEL SUD-Nigeria 66-108: finisce così a Wuhan. La Nigeria trova la prima vittoria del suo Mondiale, che continuerà nel torneo dal 17° al 32° posto. Esagerata la prestazione del trio Eric-Diogu-Metu (17-16-15 punti rispettivamente). 12.04 Porto Rico-Tunisia 59-64: Magata di Roll, che serve sotto canestro Ben Romdhane per il ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - Polonia ancora vincente. L’Angola batte le Filippine ai supplementari. Porto Rico-Tunisia - che Lotta! Nigeria in carrozza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 11.50 Porto Rico-Tunisia 52-55: finisce il terzo periodo, con il team tunisino in vantaggio. Abada per ora gran protagonista con 14 punti. 11.47 COREA-Nigeria 52-79: non c’è partita. I Nigeriani dominano con la loro fisicità, nonostante non abbiano ancora segnato nel quarto ed ultimo periodo. 11.44 Porto Rico-Tunisia 48-48: ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - la Serbia non dà scampo all’Angola - Polonia e Venezuela Lottano punto a punto. E’ il turno della Russia. Iran in vantaggio su Porto Rico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) Polonia 63-51 Porto Rico: è cominciato l’ultimo quarto di gioco. Sokolowski Ricomincia a bombardare da tre. Russia 40-35 Nigeria: all’intervallo i russi si ritrovano con un buon +5, visto l’andamento altalenante e complessivo del primo tempo. Il layup di Vorontsevich ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Serbia già dominante - Polonia e Venezuela Lottano punto a punto. E’ il turno della Russia. Bene l’Iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) Iran 49-31 Porto Rico: intervallo lungo a Guangzhou. La tripla di Yakhchalidehkordi ha chiuso i primi due quarti di gara mandando negli spogliatoi gli iraniani a +18. Polonia 53-44 Venezuela: nuovo tentativo di fuga della Polonia. Il solito Ponitka (già 15 per lui) ricomincia a ...