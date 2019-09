La vita in diretta oggi lunedì 16 settembre non va in onda | ecco perché

Ascolti La vita in diretta - Lorella Cuccarini : “Non ce lo aspettavamo” : La vita in diretta Ascolti. Lorella Cuccarini: “Con Alberto Matano non ce lo aspettavamo” Lorella Cuccarini ha commentato gli Ascolti della prima settimana di programmazione de La vita in diretta con un post sui social. La più amata dagli italiani, infatti, ha postato un tweet su Twitter in cui ha ringraziato il pubblico per la fiducia che gli ha mostrato durante questi primi 5 giorni di programmazione del contenitore pomeridiano ...

Beppe Convertini a Blogo : "Io a Linea Verde - direttore di Rai1 mi ha premiato - La vita in diretta è stato un successo" : Domani, domenica 15 settembre, su Rai1 andrà in onda una nuova edizione di Linea Verde. Rivoluzione alla conduzione, con Federico Quaranta e Daniela Ferolla in uscita e Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli in entrata. Blogo ha incontrato il conduttore della versione estiva di La vita in diretta alla vigilia del debutto:Partiamo dal bilancio di La vita in diretta estate. Com'è andata?È stata una bellissima esperienza, il pubblico ci ha seguito ...

La vita in Diretta - Matano su Barbara D’Urso : “Punto sull’umiltà” : Alberto Matano e la formula vincente de La Vita in Diretta. Frecciata a Barbara D’Urso In una lunga intervista rilasciata al noto settimanale Oggi, Alberto Matano ha parlato della nuova edizione de La Vita in Diretta, che lo vede conduttore in coppia a Lorella Cuccarini, e della sfida quotidiana, dal lunedì al venerdì, con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Proprio su Lady Cologno, Alberto Matano ha dichiarato che ognuno ha il suo stile ...

LIVE Spagna-Australia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : iberici favoriti - Dellavedova e Mills sognano la partita della vita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’analisi delle semifinaliste – Le statistiche dei quarti di finale CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della Semifinale FRANCIA-ARGENTINA DALLE 14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Australia, prima Semifinale dei Mondiale di basket 2019. Una sfida affascinante e che promette grande spettacolo. Le Furie Rosse si presentano a questa Semifinale dopo la vittoria con la ...

Simona Ventura a La vita in diretta : “Il Signore mi ha fatto un regalo” : Intervista Simona Ventura a La vita in diretta: ecco cos’è successo Simona Ventura è stata intervistata da Lorella Cuccarini a La vita in diretta. Due grandi amiche si sono incontrate e la conduttrice de La Domenica Ventura ha aperto il suo cuore, ma ha parlato anche dei suoi prossimi progetti lavorativi. Ovviamente è stato posto […] L'articolo Simona Ventura a La vita in diretta: “Il Signore mi ha fatto un regalo” ...

La vita in diretta : Simona Ventura parla delle sue grandi nemiche : La vita in diretta, Simona Ventura rivela: “Le mie più grandi nemiche sono state donne” Grande ospite della puntata di oggi de La vita in diretta è stata l’amatissima Simona Ventura che torna il 15 settembre con La Domenica Ventura su Rai2. Lorella Cuccarini che ha speso grandi parole per la collega, le ha dato anche il merito di saper ascoltare e stare vicina alle donne. Subito arrivata la risposta di SuperSimo che ha detto: ...

Aaron Carter - sconcerto in diretta. L'ex star dei Backstreet Boys scopre di cosa è malato - vita rovinata : Tra Anni 90 e 2000 Aaron Carter, il biondino dei Backstreet Boys, era una delle popstar più amate dalle ragazzine di mezzo mondo. Oggi il cantante americano ha 31 anni, ma se la passa molto male tanto da spiattellare più volte i suoi problemi di salute in tv. Nel 2017 era stato ospite del medical-sh

Chi è Barbara Di Palma - dalla vita in diretta a Storie Italiane : Una delle storiche e più amate inviate della Vita in diretta quest’anno lascia la trasmissione che l‘ha resa familiare al pubblico di Rai Uno e si trasferisce a Storie Italiane. Stiamo parlando di Barbara Di Palma una giornalista che è considerata da tutti una colonna e una presenza immancabile dello storico programma pomeridiano della televisione pubblica. La sua militanza alla Vita in diretta infatti è durata ben diciotto anni. Un record, un ...

Alberto Matano - vita in diretta : “Sogno un ospite impossibile”. Chi è : La Vita in diretta, Alberto Matano svela: “Vorrei ospitare il Presidente della Repubblica” Alberto Matano ha debuttato lunedì 9 settembre a La Vita in diretta con Lorella Cuccarini. L’ex mezzobusto del Tg1, in un’intervista a Vero TV, ha svelato un suo sogno, ovvero chi gli piacerebbe intervistare. E la scelta è caduta sul Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giornalista e conduttore ha così spiegato al ...

Ascolti TV | Martedì 10 settembre 2019. Mister Felicità 12.71% - Harry Quebert 12.03%. Floris parte a razzo (9.84%) - floppa Il Supplente (1.52%). vita in Diretta in calo : Harry Quebert Nella serata di ieri, Martedì 10 settembre 2019, su Rai1 Mister Felicità ha conquistato 2.649.000 spettatori pari al 12.71% di share. Su Canale 5 La Verità sul Caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.209.000 spettatori pari al 12.03% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo ha interessato 929.000 spettatori pari al 4.37% di share. Su Italia 1 Attacco al Potere 2 ha intrattenuto 2.015.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 Carta ...

La vita in Diretta - Lorella Cuccarini e Alberto Matano rimangono bloccati dietro le quinte : ecco cosa è successo : Momenti di imbarazzo in apertura della seconda puntata della nuova stagione de La Vita in Diretta. Il secondo appuntamento con la striscia pomeridiana di Rai 1 è stato caratterizzato infatti da un problema tecnico che ha giocato un brutto scherzo ai conduttori, Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Da copione, i due fanno il loro ingresso in studio dopo la sigla del programma da una porta led che si apre automaticamente: questa volta però non si è ...

Alberto Matano e Lorella Cuccarini - ‘incidente’ a ”La vita in diretta”. Cosa è successo : Attualità, cronaca, storie di vita, grandi ospiti. Tutti i giorni live: una finestra aperta sulla quotidianità degli italiani accompagnerà il pomeriggio dei telespettatori. La vita in Diretta, il contenitore di informazione e di intrattenimento di Rai1 è tornato in televisione lunedì 9 settembre con la coppia inedita composta da Lorella Cuccarini e dal volto del Tg1 Alberto Matano, in un’edizione rinnovata. La nuova edizione inizia alle 16 ...

Lorella Cuccarini e Matano hanno un imprevisto a La vita in Diretta : Lorella Cuccarini e Alberto Matano bloccati: imprevisto a La Vita in Diretta Piccolo imprevisto all’inizio della seconda puntata della nuova stagione de La Vita in Diretta per Lorella Cuccarini e Alberto Matano che sono rimasti bloccati dietro le quinte a causa del led che si è aperto in ritardo. Questo, però, non ha fermato Lorella Cuccarini e Alberto Matano dalla voglia di andare avanti e iniziare la trasmissione. La showgirl più amata ...

La vita in Diretta : imprevisto in studio - Cuccarini e Matano bloccati : La Vita in Diretta: il led non si apre, Cuccarini e Matano bloccati prima di entrare in studio La Vita in Diretta è iniziata solo ieri, ma i nuovi conduttori stanno incassando una grande approvazione da parte del pubblico. Dopo la prima puntata molto attesa, Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono stati sorpresi da un […] L'articolo La Vita in Diretta: imprevisto in studio, Cuccarini e Matano bloccati proviene da Gossip e Tv.