Forum | Barbara Palombelli fa una confessione | “Non ho più una vita”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 16 settembre 2019)è felice: lasulla sua vita La stagione televisiva è iniziata da una settimana eè ritornata a farsi in due tra Canale 5 e Rete 4. La stacanovista conduttrice, riconfermata alla guida di, Lo Sportello die Stasera Italia, è stata intervistata dal noto quotidiano Il Messaggero e ha dichiarato di vivere praticamente in televisione: “Non ho più una vita, ma va benissimo così. L’idea di lavorare tanto a un’età in cui si dovrebbe fare un passo indietro mi piace molto. E poi è una tv utile, quella che faccio con”. La nuova stagione diè stata inaugurata con un tema attuale quanto scottante, come quello dell’identità perduta sul web. Temi molto cari a, la quale non ha nascosto un certo piacere nell’affrontare questioni attuali e divisive sempre molto ...

tvblogit : Barbara Palombelli: 'Lavorare tanto non mi pesa, ed ora voglio condurre anche Striscia' - JeanVal22582217 : @colvieux @fabriziobarca @DD_Forum @LRiabitare Basta uomini della Provvidenza, Barbara. Con il più sincero rispet… - SerieTvserie : Barbara Palombelli: 'Lavorare tanto non mi pesa, ed ora voglio condurre anche Striscia' -