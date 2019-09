Fonte : today

(Di lunedì 16 settembre 2019) L’indice riconosce l’impegno dia favore di un modello energetico a zero emissioni, che promuove l’open innovation e le...

novasocialnews : Enel confermata per il sedicesimo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability World Index #novasocialnews… - Today_it : Enel confermata per il sedicesimo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability World Index - EnelGroupIT : La sostenibilità crea valore nel lungo periodo. Per il 16° anno consecutivo siamo stati confermati nel Dow Jones Su… -