Dimagrisci e guadagna salute con la dieta dei vegetali

Fonte : dilei

(Di lunedì 16 settembre 2019) Ogni giorno, mangiamo circa 2/3 kg di cibo. Ma proviamo a pensare: che cosa assumiamo? Ci cibiamo prevalentemente di pane, pasta, panini e sì, a volte anche di cibo spazzatura. Il tutto a discapito di frutta e verdura. Lo facciamo perché il lavoro ci costringe a pranzare fuori casa o per mancanza di tempo o, ancora, a causa di una sbagliata educazione alimentare. È bene ricordare, però, che un eccessivo consumo di un solo alimento o unabasata sull’uso di pochi alimenti comporta quasi sempre squilibri nutrizionali che possono portare a una malnutrizione per difetto o per eccesso. Senza contare che regimi giornalieri basati prevalentemente su carboidrati raffinati ad alto indice glicemico (pasta, riso, pane bianchi) a sfavore della fibra contenuta neiè uno dei maggiori fattori di rischio per sovrappeso e obesità. Frutta e verdura sono alla base di unasana e ...