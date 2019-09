Roma | lite nel Municipio V | consigliere M5s aggredisce il presidente con un morso sul naso

Roma - lite tra amici finisce a martellate : un 41enne all’ospedale in pericolo di vita : Una lite tra amici è finita a martellate in un’abitazione di Monte Compatri, Comune alle porte di Roma. Un 41enne è stato ferito alla testa da un colpo di martello e ora è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I di Roma, in prognosi riservata e in pericolo di vita come spiega il 118. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Frascati, la vittima il giorno precedente – reduce da una serata di ...