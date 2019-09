Roma Al Bioparco è nata Fiamma una rara zebra reale

Incontri di natura al Bioparco di Roma : tante curiosità su molte specie animali - giochi e attività : Come fa la giraffa a vivere a sei metri da terra? Com’erano fatti gli animali del passato? Perché gli escrementi sono di forma, colore e consistenza diversa e perché le blatte soffiano? Per rispondere a questi e a tanti altri quesiti il Bioparco di Roma organizza tre domeniche (dalle ore 11.00 alle ore 17.00) di ‘ Incontri di natura ’: nel parco saranno dislocate otto postazioni con crani, modelli tridimensionali, escrementi, e animali vivi: ...

Fiocco rosa al Bioparco di Roma : è nata una zebra reale - specie minacciata [GALLERY] : Fiocco rosa al Bioparco di Roma : è nata Fiamma, una rara zebra reale , nota anche come zebra di Grevy. La piccola è venuta al mondo nella notte tra il 27 e 28 agosto; è stata trovata dai guardiani del reparto erbivori in piedi, in ottima salute, già impeg nata a prendere il latte dalla mamma, di nome Bella. La zebra reale è minacciata di estinzione, basti pensare che la popolazione ha subito una riduzione dell’80% negli ultimi trenta anni e ...

Estate al Bioparco di Roma : nuovi arrivi e tante sorprese : L’ Estate al Bioparco di Roma è piena di sorprese , tra nuovi arrivi e una speciale scontistica per il mese di agosto. È infatti arrivata una coppia di lontre asiatiche: Chaplin, un maschio di due anni, e una femmina di nome Saida di un anno circa. La lontra è una specie considerata vulnerabile dalla IUCN (Unione internazionale conservazione natura) poiché minacciata dalla distruzione dell’habitat, dall’inquinamento delle acque, dalla caccia per ...

“Insieme per salvare le tigri” : tante iniziative domenica al Bioparco di Roma : In adesione alla giornata internazionale della tigre, domenica 28 luglio il Bioparco di Roma dedica una giornata a questi affascinanti felini, in cui i bambini potranno scoprire caratteristiche e curiosità su questi animali a serio rischio di estinzione. Dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00 i guardiani del reparto carnivori saranno a presenti presso l’area tigri per raccontare abitudini e aneddoti sugli animali ospiti del ...