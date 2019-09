Papà e figlioletto muoiono in un' auto in fiamme a Pinerolo

Fonte : agi

(Di domenica 15 settembre 2019) Un bambino e il padre hanno perso la vita in un tragico incidente sulla statale Torino-, dopo che l'su cui viaggiavano ha preso fuoco. E' accaduto poco dopo le 8,30 vicino all'uscita di Riva, in direzione: stando alle prime ricostruzioni dei Vigili del fuoco, c'è stato uno scontro fra due vetture che dopo l'impatto hanno preso fuoco. Un uomo e ilsono rimasti intrappolati nell'ine sono morti mentre il conducente dell'altra vettura è rimasto ferito. A dare l'allarme è stata la moglie e madre delle due vittime, che viaggiava con un altro figlio neonato, non è chiaro se a bordo della stessa vettura o di un'che seguiva quella del marito. La statale è stato chiusa in direzione Torino con uscita obbligatoria a Piscina.

