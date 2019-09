MotoGP oggi in tv 15 settembre | orari e programmazione TV8 e SKY Il palinesto di

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) Il giorno più atteso è finalmente arrivato, quest’va in scena il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesima tappa stagionale del Motomondiale. Dopo due giornate molto interessanti e significative di prove cronometrate è giunto il momento dei duelli corpo a corpo per una corsa molto aperta alla luce dei riscontri delle prove. Marc Marquez vuole tornare a vincere dopo i due beffardi secondi posti maturati all’ultima curva in Austria e Gran Bretagna, ma dovrà vedersela con tutti e quattro i piloti Yamaha Maverick Viñales, Valentino Rossi, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, oltre alla Suzuki di Alex Rins e alla solita Ducati di Andrea Dovizioso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLA GARA DEL GP SAN MARINO 2019ALLE 9.20 E 14.00 La domenica del GP di San Marino 2019 verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8, via ...

