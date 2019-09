Migliaia di persone sono scese in piazza a Hong Kong per il 15esimo weekend di fila per

Uragano Dorian - ancora Migliaia di persone al buio in Canada : grandi alberi e linee elettriche abbattute dal vento [FOTO] : Mentre l’ormai ex Uragano Dorian continua a muoversi nel Nord Atlantico, venti ancora molto forti soffiano su Terranova (Canada) e sono ancora molte le persone senza elettricità. Dorian ha sferzato la costa occidentale e quella meridionale di Terranova e verso nord fino all’area di Bonavista. I venti nell’area di Wreckhouse hanno raggiunto i 157km/h e 143km/h lungo la costa meridionale. L’Uragano di categoria 2 ha compiuto il landfall vicino ...

Governo - Migliaia di persone alla manifestazione in Piazza Montecitorio. Le immagini dall’alto : Decine di bandiere tricolori e un grande striscione con la scritta “Ladri di sovranità” in Piazza Montecitorio a Roma, per la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia e a cui ha aderito la Lega contro la fiducia al nuovo Governo Conte. Sul palco si stanno alternando alcuni parlamentari e i manifestanti urlano ‘Elezioni, elezioni’. Un boato di dissenso quando é stata citata la fiducia chiesta dal premier Conte alla ...

In Honduras Migliaia di persone stanno protestando contro il presidente : Juan Orlando Hernández è accusato di aver finanziato la sua campagna elettorale con soldi provenienti dal narcotraffico

Giorgia Meloni a Stasera Italia : "Immigrazione - così ong e centrosinistra hanno ucciso Migliaia di persone" : A Stasera Italia, il talk di approfondimento politico su Rete 4, si parla ancora di immigrazione e ong. Ospite in studio, Giorgia Meloni, che torna a puntare il dito contro organizzazioni non governative e centrosinistra. Lo fa, come sempre, senza mezzi termini né giri di parole: "Quello che ha ucci

Improvvisa ondata di caldo in Giappone : 11 morti e Migliaia di persone ricoverate : Al termine di una prolungata stagione delle piogge, in Giappone si è registrata un’Improvvisa ondata di caldo: si registrano al momento 11 morti, mentre è triplicato il numero dei ricoveri in ospedale nell’ultima settimana. Secondo i dati dell’Agenzia per la prevenzione dei disastri, le persone anziane sono state le più colpite, con il 53% del totale delle richieste di intervento. Gli 11 decessi sono avvenuti in 11 diverse ...

Carabiniere ucciso - già Migliaia di persone aspettano l'arrivo del feretro. Funerali su Rai 1 e minuto di silenzio in tv DIRETTA : Sono circa 400 le persone già presenti nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso in attesa dell'inizio dei Funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. I banchi della...

Migliaia di persone stanno manifestando a Hong Kong contro la polizia : Migliaia di persone stanno manifestando a Hong Kong, nel distretto di Yueng Long, nonostante la polizia lo avesse vietato: gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro la polizia, accusata