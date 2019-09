Andria | Giovanni ucciso con un cavatappi per una mancata precedenza | “Ha fatto tutto lui”

Fonte : fanpage

(Di domenica 15 settembre 2019)Di Vito, il 28enne dimorto dopo una lite per una, sarebbe statocon un. Lo ha dichiarato Celestino Troia, 50 anni e con precedenti penali, fermato per il delitto, al giudice per le Indagini preliminari, a cui ha aggiunto: "Halui, mi ha seguito e io per difendermi ho usato uno di quei apribottiglia a spirale appuntiti. È stato lui ad avventarsi ed evidentemente a urtare il costato contro il coltellino".

