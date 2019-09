Traffico Roma del 14-09-2019 ore 12 | 30

Fonte : romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2019) TRAFFICATO IL RACCORDO CON RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA PONTINA. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI VIAGGIA RALLENTATI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO VERSO POMEZIA. PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE. ILE’ DEVIATO SUL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CARREGGIATA CENTRALE. TRA BREVE ALLE 11.30 IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CONCEDERA’ UN UDIENZA GENERALE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA PENINTENZIARIA ED AI LORO FAMILIARI. POSSIBILI DISAGI ALIN TUTTA LA ZONA LAVORI DI PULIZIA AMA SONO IN CORSO QUESTA I MATTINASULLA PANORAMICA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO CHIUSA TRA PIAZZALE CLODIO E VIA TRIONFALE IN QUEST’ULTIMA ...

