Migranti : arrivati a Lampedusa 82 naufraghi trasbordati da Ocean Viking : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Sono appena arrivati al molo Favaloro di Lampedusa gli 82 Migranti trasbordati poco fa, in rada, dalla nave Ocean Viking sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all'hotspot dell'isola, come annunciato oggi dal Viminale al sindaco Salvatore Martello.

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati in 12 : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo a Lampedusa dove sono arrivati, a bordo i un barchino, 12 tunisini, undici uomini e una donna. L'imbarcazione è arrivata sull'isola. Una motovedetta della Guardia di finanza ha seguito le fasi dell'arrivo. I Migranti sono stati trasferiti nell'hotspot dell'isola.

Così si è arrivati allo sbarco dei Migranti della Mare Jonio : Mauro Indelicato La Mare Jonio ancorata a Licata a giugno quando era ancora sotto sequestro Problemi sanitari ma anche peggioramento repentino delle condizioni climatiche: ecco come si è giunti alla fine di cinque giorni contrassegnati dal braccio di ferro tra Ong Mediterranea e governo uscente Inizia tutto circa una settimana fa quando, a largo della Libia, la nave Mare Jonio raccoglie a bordo complessivamente 98 migranti. Da allora ...

Lampedusa : 100 Migranti arrivati con barcone in legno : Mentre tutte le attenzioni della autorità e dei media sono rivolte alla nave Eleonore della ong tedesca Lifeline, a Lampedusa è avvenuto un nuovo sbarco “autonomo”. A Cala Spugne è giunto in queste ore un barcone in legno che trasportava circa 100 migranti tunisini. Appena hanno messo piede sulla terra ferma, gli stessi sono stati bloccati dalle forze dell’ordine e accompagnati presso l’hotspot di contrada Imbriacola. Insomma, il fenomeno di ...

Ieri sull’isola di Lesbo - in Grecia - sono arrivati 650 Migranti : è stata la giornata con più arrivi dal 2016 : Ieri, giovedì 29 agosto, sono arrivati sull’isola greca di Lesbo circa 650 migranti partiti dalla Turchia, a bordo di 16 imbarcazioni. Un portavoce dell’Agenzia ONU per i rifugiati ha detto che numeri del genere non si vedevano dal 2016, cioè

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati 14 tunisini : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo a Lampedusa dove sono arrivati 14 uomini, con ogni probabilità tunisini. I Migranti sono stati soccorsi e scortati dagli uomini della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Adesso si trovano al molo Favaloro.

Migranti : arrivati a Lampedusa 47 tunisini soccorsi da Guardia costiera : Palrmo, 20 ago. (AdnKronos) - Sono arrivati al porto di Lampedusa i 47 Migranti tunisini soccorsi dalla Guardia costiera l largo dell'isola proprio mentre la Procura disponeva il sequestro della nave Open Arms. Lo sbarco dei maghrebini inizierà tra pochi istanti. La Guardia costiera è stata impegnata nel trasbordo dei maghrebini e subito dopo sarà dato il via allo sbarco dei naufraghi sulla ong spagnola.

Migranti : a Lampedusa in 48 ore arrivati in 110 con sbarchi autonomi : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – Centodieci Migranti in appena 48 ore sono arrivati, in tre diversi sbarchi, sull'isola di Lampedusa, mentre la Open Arms continua ad avere a bordo 107 persone. L'ultimo sbarco è di questa mattina con 37 persone, arrivate dalla Tunisia, soccorsi dalla Guardia di Finanza. Prima ancora sono arrivati 57 Migranti, mentre la notte scorsa 16 tunisini sono arrivati al porto dopo essere stati