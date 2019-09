Lodi | bambino cade dal balcone | Angel | ragazzo-eroe | si tuffa e lo salva Il piccolo era

Lodi - bambino di cinque anni precipita dal secondo piano : un passante lo prende al volo : È precipitato dal secondo piano, ma, per fortuna, è stato preso al volo da un passante. È quanto successo a Casalmaiocco, in provincia di Lodi, nei pressi del distributore di carburante Ip lungo la provinciale 159. Protagonista un bambino di 5 anni, caduto dal balcone di una palazzina e salvato da un ventenne. I due dopo l’accaduto sono stati entrambi soccorsi. Il giovane eroe, infatti, per il contraccolpo è caduto a terra. Il piccolo è ...