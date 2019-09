La Strada di Casa 2 | dal 17 settembre su Rai1 | Trama e Cast

La Strada di casa 2 con Alessio Boni - 1^ puntata : un giallo intricato : Anticipazioni La strada di casa 2, prima puntata: l’arresto di Fausto Grande attesa per la prima puntata de La strada di casa 2 che debutterà in prima serata su Rai1 martedì 17 settembre. La fiction con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini, ha tutte le carte in regola per bissare il successo della prima stagione. Nella prima serie Fausto Morra (Alessio Boni) si risvegliava da cinque anni di coma senza memoria. ...

Anticipazioni La Strada di Casa 2 : la scomparsa di Irene sarà al centro della trama : Martedì 17 settembre torna in onda su Rai 1 La Strada di Casa. In questa seconda stagione sarà il giallo l'elemento caratterizzante intorno al quale si dipaneranno le vicende nel corso delle puntate, molto di più di quanto accaduto nella prima edizione. In questa fiction niente è come sembra: tutto viene messo in discussione e i sospetti sui crimini che si susseguono nel corso dei vari episodi potrebbero ricadere su tutti i personaggi, nessuno ...

La Strada di casa 2 : al via martedì 17 settembre su Rai1 : Al via la prossima settimana su Rai1, precisamente martedì 17 settembre, la seconda stagione della serie tv La strada di casa con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini ed Eugenio Franceschini. La serie tv, nel corso della prima stagione, ha ottenuto un buon riscontro perchè è riuscita a mescolare mirabilmente i toni del giallo con quelli del rosa e, anche questa seconda stagione, si prospetta interessante e piena di colpi di ...

La Strada di Casa 2 lancia un’ombra su Gloria : il personaggio di Lucrezia Lante della Rovere morirà? : La Strada di Casa 2 prenderà il via il prossimo 17 settembre, in prima serata, su Rai1 e ripartirà proprio nello stile della prima stagione ovvero con Fausto alle prese con un cadavere per poi ritrovarci tre mesi prima davanti alle porte del carcere che lo ha ospitato negli ultimi anni. Riparte da qui la fiction con Alessio Boni tanto attesa dal pubblico di Rai1 ma le novità non riguarderanno solo il suo Fausto, nuovamente nei guai, ma anche i ...

La Strada di casa 2 : Alessio Boni fa una confessione sul suo passato : Alessio Boni parla della sua vita privata prima della seconda serie de La strada di casa Debutterà martedì 17 settembre in prima serata su Rai1 La strada di casa 2, fiction con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Christiane Filangieri e molti altri attori abbastanza noti al grande pubblico. E a pochi giorni dall’arrivo della seconda attesissima stagione della nota serie tv, proprio Alessio Boni si è raccontato a cuore aperto sulle ...

La Strada di casa 2 - dal 17 settembre in tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay : Dal 17 settembre andrà in onda, in prima serata su Rai 1, la seconda stagione de "La strada di casa", serie televisiva di Riccardo Donna che ha come protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere. Il nuovo ciclo prevede la messa in onda di sei puntate, per un totale di dodici episodi, che hanno come location la bella campagna piemontese. Riguardo ai contenuti, questa fiction della rete ammiraglia Rai ha come fulcro del racconto la ...

La Strada di casa : Lucrezia Lante della Rovere svela cosa le è successo : Anticipazioni La strada di casa 2: Lucrezia Lante della Rovere racconta cosa le è successo sul set Debutterà martedì 17 settembre in prima serata su Rai1 la seconda stagione della fiction La strada di casa, con Lucrezia Lante della Rovere, Alessio Boni, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini, Christiane Filangieri, Roberta Caronia, Benedetta Cimatti e Silvia Mazzieri. E proprio la Lante della Rovere, in un’intervista rilasciata per il ...

La Strada di Casa 2 verso l’antologia - nuova storia per gli stessi personaggi : anticipazioni dal cast in conferenza stampa : Primo grande titolo della fiction Rai per la nuova stagione televisiva, La Strada di Casa 2 debutta martedì 17 settembre coi primi due episodi in prima serata. Il giallo familiare diretto da Riccardo Donna aveva già conquistato il pubblico lo scorso anno, con un finale da record d'ascolti: nei nuovi episodi tornano protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, con la partecipazione di Eugenio Franceschini, Benedetta ...

La Strada di Casa - la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 : Oggi, martedì 10 settembre 2019, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di La Strada di Casa, la serie tv di Rai 1, diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini.La Strada di Casa: la seconda stagioneprosegui la letturaLa Strada di Casa, la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2019 06:06.

Rai 1 a tutta fiction : al via Un Passo dal Cielo 5 - La Strada di Casa 2 e Imma Tataranni : Alessio Boni - La Strada di Casa 2 Le repliche de Il Commissario Montalbano daranno il via lunedì 9 settembre alla stagione tv 2019/2020 delle fiction di Rai 1. Ma quali sono le nuove serie in partenza? Ecco titoli e date. Ad inaugurare la lunga schiera di nuove produzioni sarà la quinta stagione di Un Passo dal Cielo, con protagonista Daniele Liotti nei panni del comandante della Forestale Francesco Neri. La fiction targata Lux Vide e Rai ...

Truffe agli anziani : esempi - come difendersi dalla truffa telefonica - dalle truffe in casa e in Strada : Oggi parleremo di alcune delle più frequenti truffe che vengono fatte agli anziani e di quali possono essere alcuni modi per difendersi. truffe agli anziani: come difendersi dalla truffa telefonica? Purtroppo sempre più spesso, in tv o anche semplicemente colloquiando con gli amici e i conoscenti, si sentono storie di truffe rivolte alle persone anziane. Vengono spesso colpiti gli anziani perché vengono considerati più fragili e poco capaci di ...

La polizia ha salvato un beagle che era fuggito da casa e vagava in autoStrada : Rudy, un beagle che vagava lungo la corsia di emergenza della A16 vicino Avellino, è stato salvato da una pattuglia della Sottosezione polizia Stradale di Avellino Ovest mentre le auto sfrecciavano lungo l'autostrada. Dopo le prime cure da parte degli agenti intervenuti, il cane veniva dato in affidamento ad struttura specializzata in attesa delle necessarie verifiche. Si era pensato all'ennesimo caso di abbandono, frequenti ...

Taurisano - giovane trovato senza vita in auto sulla Strada Casarano-Ugento : si indaga : Macabro ritrovamento nella giornata di oggi, 27 agosto, sulla strada statale che collega Casarano ad Ugento, due centri dell'hinterland leccese. Secondo quanto si apprende dai media locali pare che un uomo di 23 anni, di origini albanesi, sia stato trovato senza vita all'interno di un'auto, precisamente una Volkswagen Polo. La vittima è stata trovata riversa sul sedile del passeggero, nella parte anteriore della vettura e aveva in mano anche una ...

Bambina "scappa" da casa e vaga in Strada da sola : E' successo a Pioltello, Milano. Salvata dalla polizia locale: gli agenti hanno tenuto la bimba con loro e dopo due ore sono...