Inter-Udinese live | le formazioni ufficiali | gioca Politano | sorprese Opoku e Walace

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019)è l'anticipo del sabato sera valido per la 3ª giornata di Serie A. I friulani, guidati da Tudor, hanno vinto all'esordio contro il Milan per poi cadere in casa alla seconda contro il Parma. I nerazzurri di Conte arrivano, invece, a punteggio pieno all'appuntamento. L'ha vinto e convinto contro il Lecce al debutto e ha bissato a Cagliari, seppur con qualche difficoltà in più. Una partita che promette spettacolo., LE(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah;, Lukaku.(3-5-2): Musso;, Becao, De Maio; Larsen,, Fofana, Jajalo, Sema; De Paul, Lasagna.

Inter : ?? CONTE LIVE - Le parole del mister alla vigilia di Inter-Udinese - SerieA : .@Inter - @Udinese_1896 sarà una partita speciale per @Alexis_Sanchez, per la prima volta contro la sua ex squadra… - Inter : ?? | DOPPIA SEDUTA ??????????? Doppio allenamento per i ragazzi ?? La gallery completa?? -