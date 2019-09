Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) “Ciao! Spero tanto che tra un giorno, un mese o un anno questa foto possa arrivare a te. Mi piacerebbe davvero sapere cosa esattamente hai pensato quando tra il 10/9 e il 12/9 2019 passeggiando sulche dal centro visite del parco naturale tial Lè dla Creda hai cambiato ilal tuo bambino lungo il corso d’acqua. E dopo avergli pulito il sederino hai creduto che la cosa migliore da fare fosse gettare ile la salvietta per terra“. Inizia così il post scritto da un’, Tati Noà, che si trovava a passeggiare lungo undiretto a “Lè dla Creda”, il Lago della Creta. La ragazza ha trovato unsporco, lo ha raccolto e dopo averlo messo in sacchetto lo ha legato al suo zaino per tutta la durata della camminata, oltre due ore. Poi, ha scritto un lungo post su Facebook rivolto ai genitori: “Io non ti scrivo ...

TutteLeNotizie : Escursionista raccoglie pannolino in un sentiero e lo porta con sé per due ore. Ai genitori… -