Deputato Lega a Pontida insulta Mattarella | “Mi fa schifo” Solidarietà Pd al Colle

Pontida - dalla festa della Lega insulti dal Deputato Comencini a Mattarella : “Mi fa schifo” : Alla vigilia della tradizionale kermesse leghista di Pontida il deputato Vito Comencini, parlando dal palco dell'Assemblea dei giovani della Lega, ha attaccato il Capo dello Stato Sergio Mattarella: “Questo Presidente della Repubblica mi fa schifo, mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani”.Continua a leggere

BAGARRE ALLA CAMERA PER DISCORSO CONTE/ Espulso Donzelli - Deputato Lega solleva sedia : DISCORSO di CONTE ALLA CAMERA, BAGARRE in aula: Espulso per 'intemperanze' il deputato di FdI Giovanni Donzelli, deputato della Lega solleva sedia.

Governo - FdI e Lega : “Vergogna”. Brescia (M5s) : “Vi spaventano conflitto d’interessi e lotta a evasori”. Scoppia bagarre - Deputato espulso : bagarre in un’aula semideserta alla Camera, dopo il discorso del presidente Giuseppe Conte, quando il presidente dell’Aula Ettore Rosato ha tolto la parola, dopo averlo ripetutamente avvertito, al capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida per aver largamente superato il tempo del suo intervento. A Lollobrigida è stato spento il microfono tra le proteste del suo gruppo, unico presente in forze al momento. Quando ha preso la parola Giuseppe ...

Straniero pestato dal branco. Il Deputato Pd attacca : "Lega e 5Stelle - fate schifo" : Whey, un giovane gambiano ospite di una comunità locale, è stato raggiunto da un gruppetto di ragazzi palermitani, che lo hanno aggredito senza alcuna ragione. Duro l'attacco dell'esponente dem Pino Apprendi: "Lega e 5Stelle avete fatto un capolavoro" Federico Garau ? Luoghi: Palermo

Voto di scambio - in Sicilia chiesti 87 rinvii a giudizio : ci sono anche ex sindaci - un Deputato della Lega e l’assessore di Musumeci : C’è un assessore della giunta regionale di Nello Musumeci, e il capogruppo all’Ars del movimento del governatore. L’ex presidente della Regione Totò Cuffaro e l’attuale deputato della Lega Alessandro Pagano. È lunga la lista dei politici che il prossimo 4 dicembre dovranno presentarsi di fronte al giudice per l’udienza preliminare Claudio Bencivinni e per i quali il pm di Termini Imerese Annadomenica Gallucci ha chiesto il rinvio a ...

Nuova Zelanda - il presidente della Camera fa da baby sitter al figlio di un collega Deputato : Lo "Speaker" Trevor Mallard ha tenuto in braccio e allattato con il biberon il figlio di poche settimane che il...