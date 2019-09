Fonte : optimaitalia

(Di sabato 14 settembre 2019) Sta letteralmente impazzando su Facebook, in queste ore, l'audioche nonai. La vicenda ha visto come protagonista un giovane nato a Foggia con l'intenzione di trasferirsi a Milano per vivere con la sua fidanzata e un'affittuaria del capoluogo lombardo, o meglio la sua mamma, che improvvisamente è venuta meno ad un primo impegno preso. A raccontare la vicenda è lo stesso giovane pugliese, attraverso la pagina personalesua fidanzata. Nel post pubblicato su Facebook e presente pure a fine articolo, vengono raccontati i primi accordi andati a buon fine con una ragazza in procinto dire il suo appartamento. All'improvviso, tuttavia, la situazione si sarebbe capovolta, inizialmente per la nuovo intenzione di vendere l'appartamento e non più locarlo. A seguito delle rimostranze del potenziale affittuario, nella querelle sarebbe ...

wordweb81 : Da analizzare l'audio della signora che non affitta ai meridionali, il polverone social - OptiMagazine : Da analizzare l'audio della signora che non affitta ai meridionali, il polverone social -