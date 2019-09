Coppi 100 | su Rai 2 lo speciale per i 100 anni di Fausto Coppi

Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 in Coppia al Comic-Con 2019 - tra lezioni di vita e serie TV : “Non siamo Clarke e Bellamy” : Eliza Taylor e Bob Morley si sono sposati in gran segreto lo scorso giugno, lasciando tutti a bocca aperta. Il 7 giugno, la coppia era uscita allo scoperto, rivelando la bella notizia, accolta dai fan di The 100 con grande gioia. Moglie e marito sono apparsi per la prima volta in pubblico nel corso della convention di Montreal, ma è solo in occasione del Comic-Con di San Diego che hanno potuto raccontare più apertamente della loro relazione, ...