Berlusconi abbraccia il figliol prodigo | Salvini ratifica sconfitta E intanto arrivano i

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 14 settembre 2019) Silvio, come il padre della parabola del, ha rito il figlio fuggito dalla casa paterna, ossia Matteo, il quale è ritornato sconfitto dall'alleanza con il M5S, a cui aveva dato vita per bramosia del potere, dissipando i suoi averi, ossia i suoi ideali, in una causa sbagliata. Impoverito e sconfitto è ritornato al padre.si è aperto al perdono del figlio traditore, non certo per amore, ma per arginare l'avanzare delle cosiddette "sinistre", trascurando i figli fedeli risentiti per l'accoglienza festosa e non meritata riservata al fratello traditore.è tornato a testa bassa da suo padre Silvio promettendogli di non fare più errori e di obbedirgli. Ma sarà vero? Un figlio sovranista, non si sa se realmente potrà essere obbediente ad un padre liberale. Certo, forse per poco, ossia il lasso di tempo necessario a leccarsi le ferite ...

