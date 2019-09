A Roma vietato stendere i panni sul balcone e sedersi sugli scalini di Trinità dei monti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) In nome del decoro, della sicurezza e della convivenza civile e sociale, molti sindaci ormai (grazie alla Legge 125/2008) adottano provvedimenti che hanno carattere sanzionatorio, che censurano arbitrariamente i comportamenti più disparati e che limitano, in alcuni casi, il diritto dei cittadini di incontrarsi, di sostare e di circolare liberamente nelle città. È questo anche il caso di: nel giugno scorso, l’Assemblea capitolina ha deliberato l’approvazione del nuovo Regolamento di polizia urbana, la cui applicazione dovrebbe permettere una più efficace “lotta al degrado e tutela della sicurezza urbana”. Il provvedimento introduce ulteriori divieti e non pochi elementi di comicità involontaria. Tra questi sono degni di nota per motivi diversi: il divieto di esporre oall’aperto biancheria e qualunque altro oggetto visibile dalle vie ...

