Sud | Musumeci | ‘infrastrutture vitali per rilancio Mezzogiorno’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Palermo, 13 set. (AdnKronos) – “Se l’Europa si dimentica del nostro Mezzogiorno significa che si vuole privare di un potenziale economico e geopolitico strategico per l’intero Continente. Per questo voglio sperare che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sappia porre con forza, a Bruxelles, il problema dell’infrastrutturalizzazione del Sud Italia e la creazione di politiche, anche fiscali, che siano in grado di trasformare le nostre terre, da luoghi di emigrazione in zone capaci di attrarre capitali e cervelli dal resto del mondo”. E’ questo l’auspicio del presidente della Regione Siciliana Nello, contenuto in un editoriale pubblicato oggi, in prima pagina, sul ‘Quotidiano del Sud”.Per il governatore dell’Isola, l’attuazione dei sei punti del ‘Manifesto per l’Italia’, ...

