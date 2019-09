Sud : Musumeci - ‘infrastrutture vitali per rilancio Mezzogiorno’ : Palermo, 13 set. (AdnKronos) – “Se l’Europa si dimentica del nostro Mezzogiorno significa che si vuole privare di un potenziale economico e geopolitico strategico per l’intero Continente. Per questo voglio sperare che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sappia porre con forza, a Bruxelles, il problema dell’infrastrutturalizzazione del Sud Italia e la creazione di politiche, anche fiscali, che siano in ...

Governo : Musumeci - ‘politica non chieda voti a Sud se non riconosce emergenza’ : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – “Non so, anche se lo immagino, quale piega prenderà questa crisi di Governo, ma una cosa deve essere chiara a tutti i protagonisti della politica nazionale: il lavoro e il Sud dovranno essere, per chiunque si voglia cimentare nella guida del Paese, due priorità per l’esecutivo”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.“Se la politica nazionale non capisce che i ...

Governo : Musumeci - ‘politica non chieda voti a Sud se non riconosce emergenza’ (2) : (AdnKronos) – “Se non si mettono in campo strumenti per consentire al Mezzogiorno di ripartire, la stagnazione economica che colpisce il Meridione continuerà a rodere come un tarlo l’intera società italiana – prosegue Musumeci – Il Sud può diventare una delle aree trainanti per la crescita dell’Italia: l’ambiente, i beni culturali e le produzioni enogastronomiche del Mezzogiorno sono considerati ...

Sud : Musumeci - ‘no a spesa a pioggia e investimenti polverizzati’ : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – “Il divario tra Nord e Sud continua a crescere e in Sicilia assume dati allarmanti come confermato dai risultati diffusi dalla Svimez. E’ mancata la ricetta giusta per consentire al Mezzogiorno d’Italia di darsi una dimensione in un contesto nazionale e internazionale. Se la gente continua a emigrare, se negli ultimi 10 anni il processo recessivo non si è arrestato nonostante ...

Autonomia : Musumeci - ‘avanti ma che non danneggi Sud’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Sapete come la pensiamo sull’Autonomia, noi siamo convinti autonomisti”, ma solo se l’Autonomia si traduce “in maggiori competenze e responsabilità, ma non certamente a danno delle Regioni più povere, non a danno del Sud. E su questo, noi restiamo fermi e perentori”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, lasciando la riunione del Cipe a Palazzo Chigi con il ...

