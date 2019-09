Raccoglie pannolino in un sentiero e lo porta con sé per ore Ai genitori | “Mi fate pena”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2019) Un'escursionista che stava passeggiando lungo unin Trentino ha raccolto unusato dal greto di un torrente poi ha scritto su fb un post pieno di rabbia indirizzato alla donna o all'uomo che l'ha abbandonato: "Provo pena per tuo figlio a cui tu, consapevolmente, decidi di lasciare un mondo pieno di rifiuti, veleno e tristezza".

