L' inchiesta sul crollo di Ponte Morandi ne ha prodotta un' altra su altri due viadotti

Cassazione sull'inchiesta Why Not : "Nessun complotto contro de Magistris" : Fu uno scontro senza precedenti tra procure, quella di Catanzaro e quella di Salerno, con i magistrati che si facevano la guerra a colpi di perquisizioni, sequestri, avvisi di garanzia. Il culmine arrivò quando furono sottratte due inchieste - Why Not e Poseidone, che riguardavano esponenti politici molto noti le cui posizioni furono successivamente archiviate - all’allora pm del capoluogo calabrese, Luigi de Magistris. Per ...

Voli di Stato - la Corte dei Conti archivia l’inchiesta sull’ex ministro Salvini : Il verdetto: il vicepremier leghista non sarebbe coStato meno allo Stato se avesse viaggiato su Voli «normali». La pratica passa comunque alla Procura

Lacune e bugie sul caso Cerciello. Ora anche il carabiniere Varriale è sotto inchiesta : Emergono nuovi dettagli, e nuove Lacune, nelle ricostruzioni dell’omicidio di Cerciello, il vicebrigadiere accoltellato nella notte tra il il 25 e il 26 luglio scorso a Roma dal ventenne americano Finnegan Elder Lee. Il Messaggero svela come anche Varriale, collega della vittima sia finito sotto inchiesta.Dalla mancata consegna, per avere lasciato la pistola d’ordinanza nell’armadietto in caserma, alle bugie raccontate a ...

Salvini e il figlio sulla moto d'acqua : inchiesta su due poliziotti : Quella moto d?acqua della Polizia che scorrazza con a bordo il figlio di Matteo Salvini potrebbe costare ai due poliziotti che presidiavano quel tratto di costa, una sanzione disciplinare con...

Polignano - inchiesta in Procura sul progetto per il resort vista mare a Costa Ripagnola : Su delega della Procura, carabinieri forestali hanno acquisito nella sede dell'assessorato all'Ambiente della Regione Puglia una copia dell'intero fascicolo sul procedimento che ha portato all'autorizzazione

Andrea Zamperoni - la procura di Lodi apre un’inchiesta sul decesso dello chef. Il corpo trovato in un ostello a New York : La procura di Lodi aprirà un’inchiesta conoscitiva sul decesso di Andrea Zamperoni, lo chef Lodigiano trovato morto a New York. Ad annunciarlo è il procuratore Domenico Chiaro: “Si tratta – ha spiegato – di un atto dovuto. Attendiamo poi anche di capire quale è stato l’esatto motivo della morte. Il fascicolo verrà aperto oggi”. Lo chef era scomparso nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto. Il 33enne, ...

Figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia - la procura ravennate apre un'inchiesta : Nel pieno della crisi di governo, il leader della Lega Matteo Salvini si ritrova coinvolto in una nuova fastidiosa vicenda, anche se stavolta non ha a che fare con la crisi di governo in modo diretto: la procura di Ravenna infatti ha aperto un'inchiesta in merito alla vicenda del Figlio del vicepremier a bordo della moto d'acqua, per identificare i due agenti che hanno tentato di impedire ad un giornalista di Repubblica di filmare la ...

Il figlio di Salvini sulla moto d’acqua : i pm aprono un’inchiesta : Richiesta di informazioni inviata al Viminale: si cerca di individuare gli agenti in servizio quel giorno sulla spiaggia di Milano Marittima

Che fine ha fatto la Commissione di inchiesta sulle banche? : Potrebbe essere la Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, fortemente voluta dai pentastellati durante il governo gialloverde, uno dei primi banchi di prova della tenuta della eventuale maggioranza Pd-M5s. Chi la guidera'? E come si metteranno in atto i compiti della Commissione stessa? Il tema delle banche, del resto, è stato da sempre al centro di un durissimo scontro tra i dem (in particolare la componente renziana) e i 5 ...

Migranti : ancora una notte sulla Open Arms per i 107 naufraghi - attesa per sviluppi inchiesta : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per

Migranti : sedicesima notte sulla Open Arms - attesa per sviluppi inchiesta Procura : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – sedicesima notte sulla nave Open Arms per i 134 Migranti soccorsi nel Mediterraneo che da Ferragosto è ancorata davanti alle coste di Lampedusa, dopo il via libera all’ingresso nelle acque territoriali. C’è attesa per le decisioni della Procura di Agrigento che ieri ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, un “atto conseguenziale” ai due esposti ...

